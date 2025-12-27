Bir döneme damga vuran yapımlarda sergilediği oyunculukla hafızalara kazınan usta sanatçı Güven Hokna, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı “Hayriye Hanım” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Hokna’nın son paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Filtreli paylaşım sosyal medyayı hareketlendirdi

79 yaşındaki usta oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraf, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Son dönemde hazır filtre ve şablonların yoğun şekilde kullanıldığı dijital akıma Hokna’nın da katılması, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Değişimi daha önce de konuşulmuştu

Verdiği kilolar sonrası görünümündeki değişimle zaman zaman gündeme gelen Güven Hokna, bu kez filtreli fotoğrafıyla dikkat çekti. Paylaşım, oyuncunun hayranları arasında farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu.

Seda Sayan benzetmesi gündem oldu

Hokna’nın filtreli paylaşımı, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu filtreli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan’a benzetti. Bu benzetme, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan yorumlardan biri haline geldi.

“Doğal hali çok daha güzel”

Paylaşımın ardından pek çok takipçi, Güven Hokna’nın filtre kullanmasına gerek olmadığını savundu. Usta oyuncunun doğal halinin çok daha etkileyici olduğunu dile getiren kullanıcılar, sanatçının yıllardır ekranlarda bıraktığı güçlü izlere vurgu yaptı.

Unutulmaz yapımların usta ismi

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, İkinci Bahar, Zerda, Kurtlar Vadisi ve Yaprak Dökümü gibi birçok unutulmaz projede rol alan Güven Hokna’nın paylaşımı, deneyimli sanatçının hâlâ kamuoyunun ilgisini çektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Gündemin üst sıralarına çıktı

Usta oyuncunun filtreli fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girerken; sanat dünyasında “doğallık” ve “dijital filtreler” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.