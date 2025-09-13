Son Mühür - 'Çare Sende Allah’ım', 'Vahşi Aşk' ve 'Arkadaşım' gibi pek çok filmde rol alan Neşe Aksoy, iki yıl önce akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

''Kötü hastalık ile mücadele ediyor''

Terzioğlu, "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" şeklinde bilgi verdi.