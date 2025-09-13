Son Mühür- Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Muğla’da verdiği konserin ardından sağlık sorunları yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Ortaca’da sahne alan sanatçı, konser sonrası fenalaşınca acil olarak Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi’ne götürüldü.
MÜŞAADE ALTINDAYDI
Hastanede yapılan muayene sonucunda Levent’e strese bağlı mide spazmı teşhisi konduğu öğrenildi. Sanatçının durumu ciddi olmamakla birlikte, gece boyunca hastanede müşahade altında tutulduğu bildirildi.
HAYRANLARINI KORKUTTU
Hayranları ve yakın çevresi, Haluk Levent’in sağlık durumunu merak ederken, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşılırken, hayranlarına rahat olmaları tavsiye edildi. Haluk Levent’in kısa süre içinde sahnelere dönmesi bekleniyor.