Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarıyla zarar gören “yeşil vatan”, dikilecek yeni fidanlarla yeniden canlanacak. Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle yüksek sıcaklık ve nem, yangına hassas ağaç türleri ve insan kaynaklı hatalar sebebiyle her yıl çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın sezonunda alevlerle savaşan orman işçileri, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra zarar gören alanlarda yeşillendirme çalışmalarına başlıyor.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, dronlarla yanan bölgeleri detaylı şekilde inceledikten sonra zarar tespitini gerçekleştiriyor ve sahadan yanan ağaçları çıkarıyor. Kesilen ağaçların ardından dikim yapılacak alanlardan alınan toprak örnekleri, araştırma enstitülerine gönderilerek hangi ağaç türlerinin dikileceğine dair analizler yapılıyor. Yanan bölgelerde iş makineleriyle arazi düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Ancak makinelerin giremediği sarp ve dik arazilerde fidan dikimi yerine tohum serpme yöntemi uygulanıyor.

Orman işçileri, fidanların 60–80 santimetre derinliğe inip köklerini sağlamlaştırabilmesi için alt toprak işlemesi de gerçekleştiriyor.

"Yanan alanları yıl içerisinde ağaçlandırma zorunluluğu var"

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, ihbar gelmesinin ardından dakikalar içinde ekiplerin yangınlara müdahale ettiğini belirtti.

Orman yangınlarının söndürülmesi ve ağaçlandırma çalışmalarında zamanla yarıştıklarını anlatan Çaprazlı, "Her yönden zamanla mücadele içindeyiz. Yangına müdahale ederken en kısa sürede sahaya ulaşmamız ve müdahale etmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma veya gençleştirme çalışmaları da belli bir zaman periyodu içinde yapılıyor. Ne kadar çabuk sahadan enkazımızı çıkartırsak bir an önce de sahayı ağaçlandırmaya bırakıyoruz. Yanan alanları yıl içinde ağaçlandırma zorunluluğu var. Bu, bizim görevimiz, namusumuz” dedi.

"Yöre orijinaline uygun türlerle ağaçlandırıyoruz"

Çaprazlı, yaz aylarında yanan sahalarda dikilen fidanların ilkbaharda çimlendiğini, bakımının beş yıl boyunca sürdürüldüğünü ve fidanların güçlü ağaçlara dönüşmesinin sağlandığını söyledi. Seferihisar ilçesinde 29 Haziran’da çıkan yangında 4 bin 634 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Çaprazlı, "Doğal yolla gençleştirme çalışması yapacağız. Aynı anda ağaçlandırma çalışması yapılacak. Yöre orijinaline uygun türlerle ağaçlandırma yapıyoruz ifadelerini kullandı.

"Herkesi çalışmalarımıza destek olmaya bekliyoruz"

Çaprazlı ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü’nün Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesis Projesi kapsamında belirlenen sahalara servi, akasya ve zakkum gibi yangına dayanıklı fidanların dikileceğini belirtti. Türkiye genelinde yanan ormanlık alanların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ağaçlandırılacağını ifade eden Çaprazlı, "Geleceğe nefes olmak isteyen herkesi yaptığımız çalışmalara destek olmaya bekliyoruz” diye konuştu.