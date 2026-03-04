Sutopunda European Aquatics Challenger Cup Kadınlar 2’nci Ön Eleme Turu karşılaşmaları yarın İzmir’de başlıyor. Organizasyon, geçen yıl hizmete giren Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek eleme maratonu 8 Mart Pazar günü tamamlanacak.

İlk gün programı yoğun

Turnuvanın açılış gününde saat 17.30’da Hırvatistan temsilcisi Jadran Split ile İngiltere ekibi London Otter karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde ise saat 19.00’da Dalton Koleji SK ile Nevşehir Belediyesi SK kozlarını paylaşacak.

Göztepe sahne alıyor

Aynı kupada daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor adıyla üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Göztepe, bu turdaki ilk sınavını saat 20.30’da Malta temsilcisi Sirens ASC karşısında verecek. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyona galibiyetle başlayarak grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor. İzmir’deki eleme karşılaşmalarının ardından gruplarında başarılı olan takımlar bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.