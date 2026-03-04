Son Mühür- Karabağlar Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu tarafından gündeme getirilen, belediye iştiraki KARBEL A.Ş. bünyesindeki akaryakıt istasyonunda kadın çalışanların sigortasız çalıştırıldığı yönündeki iddialara belediyeden sert ve net bir açıklama geldi.

Bahçelievler Mahallesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren OPET akaryakıt istasyonuna yönelik ortaya atılan bu ithamların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, iddiaların aksine tüm personelin yasal kayıtlarının eksiksiz olduğu vurgulandı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapılan açıklamada, personelin işe giriş süreçlerine dair tüm resmi tarihler şeffaflıkla paylaşıldı.

Tescil ve işe giriş bildirgeleri yasal süresi içinde tamamlandı

Akaryakıt istasyonunun hizmete hazırlık döneminden itibaren hukuki prosedürlerin titizlikle takip edildiğini belirten Karabağlar Belediyesi, işyeri tescil başvurusunun 11 Mart 2025 tarihinde Karabağlar Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapıldığını bildirdi. Henüz istasyon faaliyete geçmeden bir gün sonra, yani 12 Mart 2025 tarihinde görev alacak ilk 4 personelin işe giriş bildirgeleri yasal süresi içinde düzenlenerek kayıt altına alındı. Bu verilerle birlikte, iddia edildiği gibi herhangi bir kayıt dışı istihdamın söz konusu olmadığı, aksine tüm işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu denetimine açık şekilde yürütüldüğü resmiyet kazandı.

Kadro planlaması faaliyet tarihinden önce sisteme girildi

İstasyonun operasyonel gücünü artırmak amacıyla Mart ayından Mayıs ayına kadar devam eden personel alım süreci, resmi kayıtlarla desteklendi. 9 Nisan 2025’te 5, 15 Nisan’da 2 ve 16 Nisan’da 4 personelin kayıtları tamamlanırken; Mayıs ayı içerisinde de 15 ve 16 tarihlerinde birer personelin daha sisteme girişi yapıldı. Böylece, toplamda 17 çalışanın tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgeleri, istasyonun resmi açılış ve faaliyete başlama tarihi olan 16 Mayıs 2025’ten önce sisteme işlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, iş gücü planlamasının her aşamasının yürürlükteki çalışma mevzuatına tam uyum sağladığının altı çizildi.

"Gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaktadır"

Karabağlar Belediyesi, meclis çatısı altında dile getirilen ve kadın emekçiler üzerinden yürütülen bu iddiaların siyasi saiklerle kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ifade etti. Hiçbir çalışanın bir gün dahi sigortasız olarak görev yapmadığını belirten kurum yetkilileri, Fırat Eroğlu’nun açıklamalarının somut belgelerle çeliştiğini dile getirdi. Şeffaf yönetim anlayışı gereği tüm resmi evrakların incelenmeye açık olduğu hatırlatılırken, belediye iştiraklerinin yasalara bağlılık konusunda tavizsiz bir tutum sergilediği duyuruldu.