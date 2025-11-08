Son Mühür/ Merve Turan - Karabağlar Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini verimli değerlendirmesi için kapsamlı bir program hazırladı. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6–12 yaş grubuna yönelik farklı temalarda atölyeler düzenlenecek. Programda Atatürk portresi kolajından ahşap boyamaya, bez çanta boyamadan harf kolajına kadar pek çok etkinlik bulunuyor. Katılım kontenjanla sınırlı olup kayıtlar internet üzerinden yapılacak.

Bilim ve keşif zamanı

Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Merkezi’nde ise sanat, mikroskop, astronomi, uçuş simülasyonu ve kodlama gibi atölyeler gerçekleştirilecek. Çocuklar mikroskopla inceleme yapacak, uçuş simülasyonu deneyimleyecek ve astronomi gözlemi gerçekleştirecek. Katılmak isteyenler için rezervasyon telefonu: (0232) 414 78 01

Gezici kütüphane çocuklarla buluşacak

Karabağlar Belediyesi ve İnci Vakfı iş birliğiyle Gezici Kütüphane, 10 Kasım özelinde ve ara tatil süresince mahalle parklarında çocuklarla bir araya gelecek. “Atatürk’ü Anıyoruz, Atatürk’e Mesajlar” temalı etkinliklerde çocuklar hem kitaplarla buluşacak hem de Atatürk'e yönelik atölyelere katılacak.

100.Yıl Uğur Mumcu, Yaşar Kemal ve Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi'nin yer aldığı Kilimtepe Parkı’nda atölyeler yapılacak, ayrıca 10 Kasım’a özel Atatürk Köşesi oluşturulacak.

Tiyatro gösterileri ücretsiz

Karabağlar Kent Tiyatrosu, ara tatilde çocuklar için iki ücretsiz oyun sahneleyecek:

Ekran Kapandı Eğlence Başladı

11 Kasım Salı – 14.00, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi

Hayvanlar Çiftliği

13 Kasım Perşembe – 14.00, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi

Davetiyeler ücretsiz olarak Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nden alınabilecek.

Başkan Kınay: “Tüm çocuklarımızı bekliyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinliklerin çocuklar için hem eğitici hem eğlendirici bir ara tatil fırsatı sunduğunu belirterek, “Sanatı, bilimi ve tiyatroyu bir arada deneyimleyecekleri dolu dolu bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı etkinliklere bekliyoruz” dedi.