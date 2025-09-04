Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi temsilcilerinden Karşıyaka, başantrenör Onur Çarıkçı ile yollarını ayırdı. Geçen sezondan bu yana yeşil-kırmızılı ekibin başında görev yapan Çarıkçı’nın ayrılığı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Resmi açıklama yapıldı

Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teşekkürler Onur Çarıkçı. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Çarıkçı, geçtiğimiz sezon boyunca takımın teknik sorumluluğunu üstlenmiş ve yeni sezona da aynı görevle başlamıştı.

Turnuva sonrası duyuru

Yeşil-kırmızılı ekip, Manisa’da düzenlenen Ferdi Zeyrek Turnuvası’nda sahne almıştı. Turnuvanın ikinci gününde Merinos Voleybol’a 3-0 mağlup olan Karşıyaka’da, bu karşılaşmanın ardından teknik adam değişikliğinin kamuoyuna açıklandığı bildirildi.