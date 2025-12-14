Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kritik toplu taşıma hizmetlerini yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ, kent genelinde öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, metro ve tramvay sistemlerinin doğru ve güvenli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği eğitimlerle, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda son eğitim, Hilal İstasyonu güzergahında yer alan Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndan 320 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güvenli taşıma alışkanlığı küçük yaşta başlıyor

İzmir Metro AŞ’nin düzenlediği eğitim programlarının temel amacı; çocuklara erken yaşlardan itibaren güvenli toplu taşıma alışkanlıkları kazandırmak, metro ve tramvay sistemleri hakkında doğru bilgileri aktararak bilinç düzeylerini yükseltmek ve kentin ulaşım güvenliğine aktif olarak katkı sağlamak.

Vatmanlar sahada: Çocukların merakı giderildi

Öğrencilere yönelik hazırlanan “Gözünüz Metro ve Tramvayda Olsun” başlıklı özel sunumda, toplu taşıma araçlarını kimlerin kullanabileceği, araçlara güvenli biniş ve iniş kuralları ile yolculuk esnasında mutlaka riayet edilmesi gereken güvenlik adımları detaylıca anlatıldı.

Eğitim programına bizzat bir vatmanın katılımı, etkinliğin interaktifliğini artırdı. Vatman, öğrencilerin metro ve tramvay işletmesi, sürüş kuralları ve sistemin işleyişi hakkında merak ettikleri tüm soruları samimiyetle yanıtlayarak, çocukların ulaşıma dair bilgilerini pekiştirdi. Bu interaktif bölüm, öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

İzmir Metro AŞ yetkilileri, toplu taşımada güvenlik ve bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlayan bu tür eğitici faaliyetlerin, farklı okulların katılımıyla önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.