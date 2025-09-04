Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir Barosu, adaletin gecikmesi, istinaftan dönmeyen dosyalar, yüksek harçlar nedeniyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde “Geciken Yargı, Bekleyen Adalet için Ses Çıkar” diyerek basın açıklaması düzenledi.

Avukatların “Geciken adalet adalet değildir” dövizleriyle katıldığı basın açıklamasını İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okudu.

Adaletin gecikmesine tepki gösteren Yılmaz, “Yargının yavaşlığı en nihayetinde adalet bekleyen yurttaşları olumsuz şekilde etkilemektedir. Geç gelen adaletin artık adalet olmadığı, insanların büyük-küçük tüm taleplerinin yargının yavaşlığı altında anlamsızlaşması en başta adalet duygusu ile adil yargılanma hakkına darbe vurmaktadır. Davanın hangi tarafı olursa olsun ülkenin tüm yurttaşları ve yargının tüm unsurları en hızlı ve adil bir kararla duruşma salonundan ayrılmayı hak etmektedir. Yargılamada makul süre kavramının yılları bulması bu kavramın içinin tamamen boşaltıldığını göstermektedir. İşin ilginci, makul sürede yargılama yapılmadığından bahisle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların akıbetleri de seneler sonra belli olmaktadır. Yargılamanın gecikmesinden doğan mağduriyetlerin giderilmesinin de yine uzun sürelere bağlı yeni bir mağduriyet yaratması tek kelimeyle trajikomiktir” dedi.

“Adaletin gecikmesi adalete olan güveni ortadan kaldırıyor”

Açıklamada yargı bağımsızlığına dikkat çekildi. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda “ciddi bir güven kırılması içinde olunduğunu” vurgulayan Yılmaz, “Halk, yargılama faaliyetinin uzaması ile tamamen çaresizliğe düşmektedir. Bu çaresizlik ne yazık ki artık yargıya başvurmama, kendi hakkını kendi alma şeklindeki eğilimlerin de güç kazanmasına yol açmaktadır. Adaletin gecikmesi adalete olan güveni, zarar gören kişinin bu zararının en adil şekilde tazmini ile adalet duygusunun tatmin edileceği bilincini ortadan kaldırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Birlikte mücadele vurgusu

Uzun yargılama sürelerinden şikâyet eden Sefa Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda yargılamanın uzun sürmesi, mahkemelerin iş yükünün çok ağır olması, hâkim-savcıların çalışma koşullarının gün geçtikçe daha da zorlaşması, geç gelen adaletin artık adalet olmaması ve haliyle avukatlık mesleğine de zarar vermesi gibi hususları eleştirmek ve çözüm bulmak adına yaptığımız bu eyleme katılan hâkim-savcı sayısının düşüklüğü, tam da bu eksikliğe işaret etmektedir. Eyleme iştirak eden değerli hâkim ve savcılarımızı dışarıda tutarak söylemek istiyoruz ki; yargının tüm unsurları geciken yargı, bekleyen adalet olgusuna karşı birlikte mücadele etmezse ülke yargısının dağıtabileceği bir adalet kalmayacaktır.”

“Büyük bir yargı/yargılama reformuna ihtiyaç var”

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, ülkenin büyük bir yargı/yargılama reformuna ihtiyacı olduğunu belirterek “Yurttaşların gecikmeyen ve gerçekten adaletli kararlara ulaşabilmesi, ülkede gerçek adaletin tesis etmesi için gereken tüm çalışmaların yargının kurucu unsuru olan kesimlerle birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ülkenin büyük bir yargı/yargılama reformuna ihtiyacı vardır. Bu reform bir an önce hayata geçirilmeli, hâkim-savcı-avukatlar ve en nihayetinde halk; yargılamanın gecikmesinden doğan olumsuzluklardan kurtarılmalı, adalet; zamana yenilmemelidir” dedi.