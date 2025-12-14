Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent içi trafiğin düzenlenmesi ve yurttaşların can/mal güvenliğinin korunması amacıyla yürüttüğü ticari araç denetimlerine ileri teknoloji entegre etti. Özellikle trafiğin zirve yaptığı saatlerde gerçekleştirilen uygulamalarda, drone (insansız hava aracı) desteğiyle yapılan denetimler sayesinde, trafik ihlalleri anlık olarak görüntüleniyor ve belgeleniyor.

İhlaller anında görüntüleniyor, şeffaflık sağlanıyor

Zabıta ekipleri, saha çalışmalarında daha etkili ve hızlı sonuçlar alabilmek adına belirli bölgelerde drone destekli denetimlere başladı. Bu modern yaklaşım sayesinde; ters yöne girme, kapısı açık yolcu taşıma ve kırmızı ışık ihlali gibi tehlikeli durumlar havadan net bir şekilde kaydediliyor.

İhlalin drone ile belgelenmesinin ardından, sahadaki zabıta memurları anında yönlendirilerek sürücüyü durduruyor ve ihlali kanıtıyla birlikte gösteriyor. Zabıta Dairesi, bu yöntemin uygulamaları hem şeffaf hem de tartışmasız hale getirdiğini vurguluyor.

Drone destekli uygulamalar caydırıcılığı artırdı

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde Zabıta Amiri olarak görev yapan Ali Ertürk, denetimlerin temel amacının yolcuların ve diğer yurttaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Ertürk, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan denetimlerde drone kullanımının etkisine değindi:

"Denetimlerimizi artık teknolojiden yararlanarak drone ile gerçekleştiriyoruz. Özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde, şehrin farklı noktalarında trafik ihlallerini tespit etmek amacıyla drone kullanılıyor. Sivil ekiplerimiz, drone operatörleri ile koordineli çalışarak yapılan ihlalleri delillendiriyor. Telsiz aracılığıyla sahadaki memurlarımıza bu ihlalleri ileterek, gerekli cezai uygulamaları yapıyoruz. Sürücüleri durdurduğumuzda, denetimi drone ile yaptığımızı ve ihlalleri belgelendirdiğimizi anlatıyoruz. Bu yöntem, caydırıcılığı belirgin şekilde artırmakta ve trafik güvenliği açısından ciddi bir iyileşme sağlamaktadır."

Öncelik ceza değil, can güvenliği

Ali Ertürk, tehlikeli trafik davranışlarının arttığı akşam saatlerinde gözlemlenen kritik ihlallere dikkat çekti. Sürücülerin bekleme yapmamak adına kırmızı ışıkta geçtiğini, şerit ihlali yaptığını veya güzergâh dışına çıktığını belirten Ertürk, bu durumun hem yolcular hem de diğer sürücüler için ciddi riskler oluşturduğunun altını çizdi.

Ertürk, Zabıta Dairesi'nin temel hedefinin ceza kesmek olmadığını, aksine sürücüleri kurallara uymaya teşvik ederek İzmir trafiğindeki güvenliği yükseltmek olduğunu ifade etti. Ticari araç sürücülerine çağrıda bulunan Ertürk, kendi güvenliklerini ve taşıdıkları yolcuların can güvenliğini riske atmadan trafik kurallarına harfiyen uymaları gerektiğini vurguladı.

Son bir yılda 6 bini aşkın cezai işlem uygulandı

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, ticari araçlara (taksi, minibüs ve servis) yönelik denetimlerini 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği çerçevesinde yürütüyor. 2025 yılı içinde yapılan denetimler sonucunda, toplam 6 bin 200 adet cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Uygulanan cezai işlemlerde başlıca; toplu taşıma aracında sigara içme, güzergâh ihlali, trafik işaret ve levha ihlali ile araçta bulunması zorunlu olan diğer şartlara uyulmaması gibi konular dikkate alındı.