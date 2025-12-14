Son Mühür- Buca Belediyesi'nde yaklaşık iki bin emekçinin hak arama mücadelesi, Görkem Duman yönetimiyle DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasındaki görüşmelerle en azından şimdilik tatlıya bağlandı.

Ekim ayı maaşıyla TİS'ten kaynaklanan alacaklarının üçte ikilik kısmını alamadıklarını belirten emekçiler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kreş çalışanları dışarıda bırakarak hafta başına eylem zinciri başlatmıştı.



Geçtiğimiz Cuma günü Buca Belediyesi önündeki merdivenlerde buluşan emekçileri bu kez bir sürpriz bekliyordu.



Üretici kadınlar pazarı...



Aynı mekanda her Cuma kurulan Üretici Kadın Pazarı da tezgahlarını kurmuş, satış için gelenleri bekliyordu.

Buca Belediyesi önündeki mekanın bir bölümünde emekçiler, diğer bölümünde üretici kadınlar kendi ''Ekmek Kavgası''nı aynı anda vermek zorunda kaldı.



Emekçilerin, tefecilerin eline düştük, geçinemiyoruz isyanı sonuçsuz kalmadı.

Buca Belediyesi'yle sendika arasında yeni ödeme takvimi konusunda anlaşma sağlandı.

Geriye, kalabalığa rağmen arzuladığı satış rakamlarına ulaşamadığı için hayal kırıklığı yaşayan üretici kadın pazarının emekçileri kaldı.