TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 20 puan topladı ve liderlik koltuğuna yerleşti. Karşıyaka’nın başarısında dikkat çeken bir diğer faktör ise güçlü savunma performansı oldu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki İzmir temsilcisi, oynadığı maçlarda kalesinde sadece 5 gol görerek grubun en az gol yiyen takımı konumuna geldi.

3 maçta gol yemediler

Savunmadaki etkinliğiyle öne çıkan Karşıyaka, ligdeki 8 maçın 3’ünde rakiplerine gol şansı tanımadı. Yeşil-kırmızılı ekip, Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor, Alanya 1221 ve Altay karşılaşmalarında birer gol yedi. Buna karşın Eskişehir Anadolu, Çoruhlu FK ve Nazillispor müsabakalarında rakipleri karşısında kalesini gole kapattı.

Ensar ve Erol, savunmanın omurgası

Karşıyaka’nın bu sezon kadrosuna dahil ettiği stoperler Erol Zöngür ve Ensar Akgün, savunma hattının bel kemiği olarak görev yapıyor. Teknik direktör Basatemür’ün en güvendiği oyuncular arasında yer alan ikili, ligdeki 8 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Erol, tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıkarken, Ensar sakatlık nedeniyle yalnızca Nazillispor maçına son dakikalarda dahil olabildi.