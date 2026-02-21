Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal’ın, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Ankara’da bazı temaslarda bulunması siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu. İddiaların artması üzerine Ünsal, CHP çatısı altında görevine devam edeceğini ve Genel Başkan Özgür Özel’in desteğiyle mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise ziyarete ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Dedikoduya mahal verecek söylem yapmanın bir anlamı yok”

İddialar hakkında konuşan Güç, “Belediye başkanları politik anlamda her türlü görüşmeyi yapabilir. Başkan da zaten açıklama yaptı. Çok fazla yoruma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz o yüzden böyle çok dedikoduya mahal verecek bir şey söylem yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyoruz” dedi.