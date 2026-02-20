İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, siyaset ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında 16 Şubat tarihinde ifadeye davet edilen ve ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin savcılık makamına verdiği ifadenin detayları gün yüzüne çıktı. Hakkındaki iddiaları "safsata" olarak nitelendiren Denizli, sürecin şeffaflığı adına uyuşturucu testi yapılmasını bizzat kendisinin talep ettiğini vurgulayarak, üzerine atılan iftiralara karşı hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu.

"Uyuşturucu ile adımın anılmasından hicap duyuyorum"

Savcılık ifadesinde suçlamaları kategorik olarak reddeden Lal Denizli, sporcu bir aileden geldiğini ve geçmişte milli sporcu olarak ülkesine hizmet ettiğini hatırlattı. 16 yıllık siyasi kariyeri boyunca uyuşturucu ve benzeri maddelerle hiçbir temasının olmadığını belirten Denizli, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili hiçbir görgüm veya bilgim olmadı. Bu tür maddelerin adımla yan yana gelmesinden dahi büyük bir üzüntü duyuyorum. İddiaların asılsızlığını kanıtlamak için avukatlarım aracılığıyla kan ve saç örneği vermeyi bizzat talep ettim." Denizli ayrıca, İstanbul’daki bazı mekanlarla ilgili sorulara, bu yerlerin sadece restoran kısımlarında bulunduğunu ve alkol dahi tüketmeden ayrıldığını belirterek yanıt verdi.

İhale ve organizasyon iddialarına sert yanıt: "O tarihte aday bile değildim"

Soruşturma dosyasında yer alan ve Lal Denizli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ihale almak amacıyla bazı isimlere "jest" yaptığı yönündeki tanık beyanlarına dair de konuşan Denizli, tarihsel tutarsızlıklara dikkat çekti. Söz konusu iddiaların 2023 yılına dayandırıldığını ifade eden Denizli, "2023 yılında Belediye Başkanı olduğum iddiası tamamen gerçek dışıdır. Adaylığım bile Ocak 2024’te netleşmiştir. Ne şahsım ne de yakın çevremden herhangi birinin belediyelerden ihale alması söz konusu olamaz" diyerek, tanık S.H.’nin beyanlarını "çirkin bir iftira" olarak tanımladı.

Mert Vidinli ve Edis Görgülü hakkındaki açıklamalar

İfadesinde geçmişte tanıdığı isimlere de değinen Lal Denizli, hakkında yakalama kararı bulunan Mert Vidinli ile uzun yıllardır hiçbir irtibatının olmadığını, geçmişte sadece bazı marka tanıtımlarına katıldığını belirtti. Vidinli’nin adının karıştığı adli olayları basından öğrendiğini dile getiren Denizli, sanatçı Edis Görgülü ile ilgili soruları ise şöyle yanıtladı: "Edis’i eskiden tanırım. Çeşme Ot Festivali’nde sahne alacak isimleri ben değil, festivalin seçici kurulu belirler. Ödemeler ise belediye bütçesinden değil, organizatör firma tarafından karşılanır. Benim bu sürece herhangi bir müdahalem söz konusu değildir."

"İmar ve rüşvet iddiaları külliyen yalandır"

Gizli bir tanık tarafından ortaya atılan "kişiye özel imar açma" ve "belediyede rüşvet" iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Lal Denizli, göreve geldiği günden bu yana Çeşme’de tek bir kişiye özel imar çalışması yapılmadığını savundu. Esnafa kesilen cezaların tamamen yasal çerçevede olduğunu ifade eden Denizli, Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle başkan olduğu iddialarına karşılık, bu söylemlerin siyasi bir motivasyonla yapılmış karalamalar olduğunu belirtti. Denizli, ifadesini sonlandırırken, belirsiz beyanlarla kendisini hedef alan tüm isimler hakkında şikâyetçi olacağını ve bu "müfterilerle" yargı önünde hesaplaşacağını kaydetti.

