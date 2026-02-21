İzmir’in Buca ilçesinde geçen ay bir sokakta meydana gelen istinat duvarı çökmesiyle ilgili endişeler sürüyor. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen bölgede herhangi bir onarım çalışmasının başlatılmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm talep ediyor.

İstinat duvarı büyük gürültüyle çöktü

Olay, 29 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Efeler Mahallesi 309 Sokak’ta yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sokaktaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın çökmesiyle birlikte kopan kaya parçaları çevredeki Öner Apartmanı’nın bahçesine kadar savruldu.

Aradan üç haftadan fazla süre geçmesine rağmen çökme yaşanan alanda herhangi bir düzenleme ya da güçlendirme çalışması yapılmadığı gözlendi. Apartman sakinleri, bahçeye düşen kaya parçalarının hâlâ kaldırılmadığını ifade etti.

“Hala risk altındayız”

Olay sırasında büyük korku yaşadıklarını dile getiren apartman sakinlerinden Yusuf Damoğlu, yaşananların ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Damoğlu, istinat duvarının yolun bir kısmıyla birlikte apartman bahçesine çöktüğünü ifade ederek, can kaybı yaşanmamasının büyük şans olduğunu söyledi.

Yolda çatlaklar oluştuğunu ve riskin devam ettiğini vurgulayan Damoğlu, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Apartman yönetiminden çözüm çağrısı

Apartman yöneticisi Nedret Yakar ise olay günü hastanede bulunduğunu, durumu komşularından öğrendiğini aktardı. İlk aşamada belediye ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Yakar, aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen somut bir sonuç alınamadığını söyledi.

Yakar, duvarın bulunduğu alanla ilgili sorumluluğun apartman sakinlerine ait olduğu yönünde iddialar duyduklarını ifade ederek, sorunun belediye tarafından çözülmesi gereken bir altyapı meselesi olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinleri, bölgede olası yeni bir tehlikenin önüne geçilmesi için çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyor.