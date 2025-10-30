Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, “Atatürk ve Cumhuriyet Günleri” kapsamında “Atatürk’ün Barış Politikası” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Hakkı Uyar, Atatürk’ün onurlu ve dengeli barış anlayışını tarihsel örneklerle aktardı.

EÜ’de Cumhuriyet temalı konferans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet Günleri” etkinlik serisi çerçevesinde “Atatürk’ün Barış Politikası” konulu konferans düzenlendi. Etkinlik, Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın konuşmacı olarak yer aldığı programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Atatürk onurlu bir barış anlayışı benimsedi”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Hakkı Uyar, Cumhuriyet tarihine yalnızca siyasi çatışmalar üzerinden değil, Atatürk’ün barış politikası perspektifinden bakılması gerektiğini ifade etti. Uyar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki zorlu dönemde Türkiye, hem kurtuluş mücadelesini yürüttü hem de çağdaş bir Cumhuriyet kurdu. Atatürk’ün barış anlayışı pasif değil, onurlu ve aktiftir. Sevr bir barıştı ama onursuzdu; Lozan ise onurlu bir barışın simgesi oldu. Türkiye, savaş rüzgârlarının estiği bir dönemde diplomasiye yönelerek dengeli ilişkiler kurdu.”

Milli Mücadele ve Cumhuriyete giden yol

Prof. Dr. Uyar, Atatürk’ün stratejik hamleleriyle Cumhuriyet sürecini güvence altına aldığını belirtti: “Milli Mücadele'nin başlangıcında birleşen lider kadro, zaferin ardından ülkenin geleceği konusunda fikir ayrılığına düştü. Atatürk, Lozan’a İsmet Paşa’yı göndererek ve askerlerin aynı zamanda milletvekili olmasını engelleyerek yeni rejimi güçlendirdi. Bu süreç, devrimlerin önünü açan dönüm noktalarını oluşturdu.”

“Devrimler kansız şekilde güvence altına alındı”

Uyar, Atatürk’ün devrim sürecini kurumlar üzerinden yönettiğini vurguladı: “Atatürk, kuvvetler birliği çerçevesinde meclis ve parti kontrolünü elinde tuttu. Terakkiperver Fırka’nın kapatılması ve İzmir Suikastı yargılamaları ile muhalefet etkisiz hale geldi. Böylece hukuk, eğitim, alfabe ve toplumsal yaşamda köklü devrimler hayata geçirildi ve Cumhuriyet güvence altına alındı.”

Konferans teşekkür belgesiyle sona erdi

Etkinlik, EÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuri Karakaş’ın Prof. Dr. Hakkı Uyar’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.