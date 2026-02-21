İzmir’in Kiraz ilçesinde park halindeki bir tırdan düşen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenazesi Ödemiş’te defnedildi

Olay sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Abdurrahman Avcı’nın cenazesi Ödemiş ilçesindeki Hamdibey Camisi’ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avcı’nın naaşı, Ödemiş Ahrandı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tır sürücüsü tutuklandı

Facianın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü H.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Olay, Kiraz ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Avcı’nın üzerine, park halindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesinde bulunan saman balyaları düşmüştü.

Ağır yaralanan Avcı, Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarlamamıştı. Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.