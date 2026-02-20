13 Şubat'ta izleyiciyle buluşan ve başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir'in paylaştığı Masumiyet Müzesi, 2026 yılının en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı. Dönem atmosferi, kostümleri ve oyunculuklarıyla eleştirmenlerden tam not alan yapım, final jeneriğinin ardından akıllarda tek bir soru bıraktı: Hikaye devam edecek mi? Milyonlarca kullanıcının favori listesine eklediği dizi hakkında 'devam' kararı bekleyenleri üzecek detaylar ortaya çıktı.

MASUMİYET MÜZESİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix platformunda fırtınalar estiren yapımın ikinci sezonu için bekleyenlere ne yazık ki kulislerden gelen haberler olumlu yönde değil. Proje, en başından itibaren belirli bir sonu olan 'mini dizi' formatında tasarlandı ve çekildi. 13 Şubat tarihinde yayınlanan 9 bölümle birlikte hikayenin final yaptığı ve ekran macerasını tamamladığı belirtiliyor. Dolayısıyla şu an için bir yayın tarihi takvimi bulunmuyor.

MASUMİYET MÜZESİ YENİ SEZON ÇIKACAK MI?

Diziyle ilgili en kritik detay, yazar Orhan Pamuk ile yapılan anlaşmanın içeriğinde saklı. İddialara göre Pamuk ile platform arasındaki mutabakat, dizinin sadece 1 sezon olarak çekilmesini kapsıyor. Eserin orijinal yapısına ve ruhuna sadık kalınması amacıyla, hikayenin uzatılması veya ikinci bir sezona yayılması planlanmıyor.

Ancak dizinin gördüğü yoğun ilgi ve küresel çapta yakaladığı başarı, platform yöneticilerini yeni bir değerlendirme yapmaya iter mi, bunu zaman gösterecek. Şimdilik resmi plan, dizinin tek sezonla sınırlı kalması yönünde ilerliyor.

MASUMİYET MÜZESİ KONUSU NEDİR?

1975 yılı İstanbul'unda başlayan hikaye, İstanbullu zengin bir ailenin oğlu olan Kemal Basmacı'nın uzak akrabası Füsun'a duyduğu saplantılı, tutkulu ve imkansız aşkı konu alıyor. Kemal'in nişanlısı Sibel ile Füsun arasında kalmasıyla başlayan süreç, yıllara yayılan bir aşk ve hüzün müzesine dönüşüyor.

MASUMİYET MÜZESİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başarısında pay sahibi olan güçlü oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Selahattin Paşalı (Kemal)

(Kemal) Eylül Lize Kandemir (Füsun)

(Füsun) Oya Unustası

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür Şahin

Ercan Kesal