Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gündeme ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak iktidar partisinin İzmir’e yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

AK Parti’nin İzmir üzerinden siyaset yürüttüğünü savunan Güç, kente yönelik yatırımlar konusunda merkezi yönetimin yeterli katkı sunmadığını öne sürdü.

“Sıfır anlayışlı politika ile ilerliyorlar”

İzmir’in uzun yıllardır CHP yönetiminde olmasını hedef alan açıklamaların siyasi olduğunu belirten Güç, “ İzmir’e hiçbir katkısı olmayan siyasi anlayıştan bahsediyoruz amaçları CHP’ yi karalama. Bizim de hatalarımız eksiklerimiz vardır ama sonuç olarak büyük bir emek harcanıyor. Geldiğimiz noktada iktidar partisinin hiçbir katkısı yok İzmir’e. Sıfır anlayışlı politika ile ilerliyorlar. Yanlışı görmekle politika yürütülmez. Mürselpaşa alt geçidi ile ilgili eleştiri yapıyorlar. Orası için kredi çıkmadığından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi oranın yapımına başladı. Orası TCDD hattının geçtiği bir yer. Yine de İzBB öz kaynakları ile yapımına devam ediyor. Basite indirgenmiş siyaset bizi sinir ediyor. Biri gidiyor şantiye alanında video çekiyor. Orası zaten şantiye alanı doğal olarak su olacak. Bu kadar yağmur yağarken bunlar olacak şeyler. O hanımefendiyi önümüzdeki sene de görelim” dedi.