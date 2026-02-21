Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Milli Savunma Politikaları Paneli’ CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç idaresinde gerçekleşti.

Katılımcılar arasında ise İzmir’in CHP’li İl ve ilçe yöneticileri Türkiye Emektar Astsubaylar İzmir Şubesi’nin üyeleri ve vatandaş katıldı.

Güç: Kimin ne olduğunu ve olmadığını anlatacağız

Panelde yaptığı konuşmasında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Biz CHP olarak ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair bir attık. Toplum bizi CHP’yi güçlü görmek istiyor. Hem Genel Başkan yar4dımcılarımız hem de vekillerimiz sahada parti politikalarını anlatarak, bilgi halinde anlatıyorlar. Geçenlerde bir anket yayınlandı. AK Parti yüzde 25 bandına oturmuş durumda. Bizim burada kendimizi daha güçlü hissetmemiz için bir neden de CHP şuanda yüzde 35 bandına yerleşmiş durumda. Kimin ne olduğunu ve olmadığını anlatacağız. Türk, Alevi, Sunisi yok. Ahlaklı ve ahlaksız insan var. Bizim ahlaklı insan olarak memleketi yönetmeye talip olduğumuzu bilmeleri gerekiyor” dedi.

Bağcıoğlu: Milli savunma konuları diğer alanlara benzemiyor

2023 Aralık ayındaki kurultayın ardından ilk kez oluşturulan “Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” görevi kapsamında partinin bu alandaki vizyonunu ve hazırlık sürecini değerlendiren Bağcıoğlu,“ Biz paneli daha önce farklı illerimiz de yaptık. 2023 Aralık ayından sonra kurultay sonra ilk defa Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı tesis edildi ve ilk defa yönetimde böyle bir görev verildi. Parti programında milli güvenlik 3, 4 sayfa. İktidar olunca 10, 15 sayfa olur ama şuanda 135 sayfalık bir doküman var. Parti programımız ise biraz daha yol gösteri somut taahhütler yok. Benim görev ve sorumluluğum devam ediyor. Milli güvenlik konusunda hazırız. Çok geniş bir insan kaynağımız var. Gönüllü olarak bizi destekliyorlar. Milli savunma konuları diğer alanlara benzemiyor. Milli güvenliğimizi direkt etkileyecek konular. Bir siyasinin yaptığı, sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamalar caydırıcı olarak da , istihbarat olarak da kullanılabilir. Milli savunma konusunda da bir program yazıp bu şekilde olacak şeklinde kati bir durum yok” dedi.

“Asgari sağlık sistemi revize ediliyor ama nihai dokunuş iktidar olduktan sonra olacak”

Partisinin milli savunma alanındaki yol haritasını açıklayan Bağcıoğlu, “Parti ve hükümet programı konusunda 7 tane temel başlığı var. Siyasinin yetkiden uzaklaştırılması, Türk silahlı kuvvetlerinin tekrar idari edilmesi, personel eğitim, atama, emeklilik işlemlerinin kanun ve nizamlara göre yapılması, 15 Temmuz’dan sonra yapılan değişimlerin reform adı altında değişime gidilmesinin değiştirilmesi, jandarma ve Türk silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması gibi çeşitli başlıklar var. Asgari sağlık sistemi revize ediliyor ama nihai dokunuş iktidar olduktan sonra olacak” dedi.

“Şehit aileleri ve gazi yakınları Milli savunma bakanlığına bağlanmalı”

Şehit aileleri ve gazi yakınları için aile ve sosyal bakanlığının az kaldığını söyleyen Bağcıoğlu,” İstanbul’daki lojmanlar ranta açılıyor. Daha sonra lojman bulamadıkları için kirada oturuyorlar Biz kısım yöneticiler sadece siyasi adil proje yönetimi olacak. Denetlenebilir proje olacak. Sayıştayda uzman personel olacak denetleyecek. Savunma sanayinde her zaman yapıcı olmaya çalıştık. Eleştirilerimizi en ağır şekilde yaptık ama çalışmalarımızı her zaman devam ettirdik. Şehit aileleri ve gazi yakınlarına biz siyaset dışı yaklaşıyoruz. Şehit aileleri ve gazi yakınları Milli savunma bakanlığına bağlanmalı. Aile sosyal bakanlığı az kalıyor. Bizim öncelikle üzerinde durduğumuz konu” dedi.