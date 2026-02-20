Sosyal medya, Japonya'daki bir hayvanat bahçesinden gelen görüntülerle çalkalanıyor. Annesinin şefkatinden mahrum kalan ve hayata 1-0 yenik başlayan Punch isimli bebek maymun, izleyen herkesin içine işleyen bir yalnızlık hikayesinin başrolü oldu. Annesi onu istemeyince, o da güveni ve sıcaklığı cansız bir oyuncakta buldu. Olayın viral olmasıyla birlikte yardım teklifleri yağarken, hikayenin ticari boyutu da tartışma yarattı.

İŞTE PUNCH MAYMUN'UN HİKAYESİ

Punch'ın hikayesi, Japonya'da bir hayvanat bahçesinde doğmasıyla başladı. Ancak beklenen anne-yavru bağı ne yazık ki kurulmadı; annesi Punch'ı doğar doğmaz reddetti. Hayvanat bahçesi görevlilerinin son anda müdahalesiyle hayatta kalan Punch, özel bakıma alındı. Görevliler, ona anne sıcaklığını hissettirebilmek için battaniyeler ve sıcak havlular kullandı. Ancak Punch, teselliyi kendisine verilen turuncu bir peluş orangutan oyuncakta buldu.

Oyuncağına sıkı sıkı sarıldığı, onu bir an olsun yanından ayırmadığı ve adeta annesiymiş gibi davrandığı o anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntüler Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate'in de dikkatini çekti. İkili, yalnız maymunu sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolarlık dev bir teklif sundu.

PUNCH MAYMUN NEREDE YAŞIYOR?

Hüzünlü bakışlarıyla fenomen olan Punch, Japonya'nın Çiba eyaletine bağlı İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşam mücadelesi veriyor. Bakım sürecinin ardından Tokyo'daki ünlü 'Maymun Dağı' bölgesindeki doğal ortama bırakılan Punch, burada da aradığı huzuru bulamadı. Kendi türü tarafından dışlanan ve sürüye kabul edilmeyen bebek maymun, sosyal izolasyon yaşıyor. Diğer maymunlarla oynamak yerine, peluş oyuncağını sürükleyerek köşesine çekiliyor ve yalnızlığını bu şekilde hafifletmeye çalışıyor. Bakıcısı, Punch'ın yeterince yemek yemediğini ve ciddi bir depresyon belirtisi gösterdiğini ifade ediyor.

OYUNCAĞI SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

Olayın duygusal boyutunun yanı sıra ticari bir tarafı da gündeme geldi. Punch'ın elinden düşürmediği o meşhur turuncu peluş, bir marka tarafından ürün haline getirildi. 16.99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulan oyuncak kısa sürede tükendi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu durumu 'pazarlama zekası' olarak överken, diğer kısmı ise yavru bir maymunun dramı üzerinden para kazanılmasını eleştirdi.