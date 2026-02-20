Türkiye, mobil oyun dünyasındaki 'unicorn' fabrikası ünvanını korumaya devam ediyor. Peak Games ve Dream Games'in ardından sahneye çıkan Loom Games, başarı basamaklarını rekor hızla tırmandı. Henüz üniversite öğrencisiyken 50'şer bin TL sermayeyle yola çıkan iki genç girişimci, geliştirdikleri 'Pixel Flow!' oyunuyla Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok gelir elde eden ilk 20 oyun arasına girmeyi başardı. Bu başarı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) destekli Scopely'nin dikkatinden kaçmadı.

LOOM GAMES VE PIXEL FLOW'UN SAHİPLERİ KİM?

Milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirketin arkasında iki vizyoner genç bulunuyor. İstanbul merkezli Loom Games'in kurucuları ve ana hissedarları; CEO koltuğunda oturan Kübra Gündoğan ve CTO görevini üstlenen Emre Çelik.

CNBC-e tarafından aktarılan son ortaklık yapısına göre, dev satın alma sonrası şirketin hisse dağılımı şu şekilde şekillendi:

Scopely (Suudi Arabistan destekli ABD devi): %49,954

Kübra Gündoğan (Kurucu Ortak): %23,735

Emre Çelik (Kurucu Ortak): %23,735

500 Startups İstanbul Fund II Cooperatief U.A.: %2,526

Hüsnü Akın Babayiğit: %0,05

Bu tabloya göre şirketin çoğunluk hissesi Scopely'e geçerken, kurucu ortaklar Gündoğan ve Çelik şirketin yönetiminde ve başarısında büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.

REKOR HIZLA 'UNICORN' OLDULAR

Loom Games'in hikayesi, hız bakımından da bir ilki barındırıyor. Yaklaşık 20 kişilik butik bir ekiple çalışan stüdyo, Türkiye'nin önceki devleri Dream Games ve Peak Games'ten bile daha kısa sürede 'Unicorn' yani 1 milyar dolar değerlemeyi aşan girişim statüsüne ulaştı.

Anlaşmanın finansal detayları resmi olarak açıklanmasa da, Scopely'nin çoğunluk hissesi için minimum 500 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Bu rakam, kurucu ortakları bir gecede TL bazında multimilyarder statüsüne taşıdı. Şirketin toplam değerlemesinin ise performans bonuslarıyla birlikte 1 milyar doların üzerine çıktığı ifade ediliyor.

3 AYDA 28 KAT KAZANDIRDILAR

Loom Games'in başarısı sadece kurucularına değil, onlara inanan ilk yatırımcılarına da büyük kazanç sağladı. Stüdyonun tohum yatırım turuna katılan yatırımcılar, sadece üç ay gibi kısa bir sürede yatırımlarını 28'e katladı. Bu oran, Türkiye oyun ekosisteminde nadir görülen rekor bir çarpan olarak tarihe geçti.

PIXEL FLOW NEDEN BU KADAR BAŞARILI OLDU?

Şirketin amiral gemisi olan 'Pixel Flow!', piyasaya sürüldükten sadece birkaç ay sonra 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Oyunun başarısının arkasında üç temel strateji yatıyor:

Yenilikçi Mekanik: Bulmaca kategorisine getirdikleri taze soluk. Hibrit Gelir Modeli: Hem uygulama içi satın alma hem de reklam gelirlerini dengeli kullanma. Kullanıcı Tutundurma: Oyuncuyu sıkmayan, stratejik derinliğe sahip akış.

Scopely Yönetim Kurulu Üyesi Tim O'Brien da anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk ekibin 'hızlı iterasyon kabiliyetine' ve 'yenilikçi bulmaca mekaniğine' hayran kaldıklarını vurguladı.