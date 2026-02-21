Kemeraltı’ndan Köyceğiz’e Uzanan Ustalık. 3 Metrekarede Bir Meslek Ayakta

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Ali Dağdelen, emekli olmasına rağmen küçük dükkânında çalışmayı sürdürüyor. İlçede ayakkabı tamiri yapan tek usta olduğunu belirten Dağdelen, müşterilerini mağdur etmemek için işinin başında olduğunu söyledi.

Mesleğin temeli Kemeraltı’nda atıldı

Dağdelen, 1976 yılında İzmir Kemeraltı’nda eniştesinin yanında çırak olarak mesleğe adım attığını anlattı. Gençlik yıllarında yoğun tempoda çalıştığını ifade eden usta, ailesinin geçimini sağlamak ve çocuklarını okutmak için yıllarca emek verdiğini belirtti.

“Gençken çalıştığını anlamıyorsun. Ev geçindireceğim, çocuk okutacağım derken yıllar geçiyor” diyen Dağdelen, emekliliğin ardından da dükkânını kapatmadı.

“Bazen iş var, bazen yok”

3 metrekarelik dükkânında ayakkabı tamiri yapmaya devam eden Dağdelen, işlerin dönemsel olarak değiştiğini söyledi. İlçedeki esnafın birbirine bağlı olduğunu ifade eden usta, “Bugün benim işim varsa onların da oluyor” dedi.

“Bizden sonra kim yapar bilmiyorum”

Mesleğin geleceği konusunda kaygılı olduğunu dile getiren Dağdelen, Köyceğiz’de kendisinden başka ayakkabı tamircisi kalmadığını belirtti. Yeni çırak yetişmediğini söyleyen usta, gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini ifade etti. “Bu işi bırakınca kim yapar bilmiyorum” diyen Dağdelen, ayakkabı tamirciliğinin kalaycılık gibi kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi. Mesleğin çok kazandırmadığını ancak aç bırakmadığını vurgulayan usta, işi öğrenmek isteyenlere kapısının açık olduğunu kaydetti.

İzmir Kemeraltı’nda başlayan bir ustalık hikâyesi, bugün Köyceğiz’de 3 metrekarelik bir dükkânda sürüyor. Dağdelen ise hem mesleğinin hem de emeğin izini yaşatmaya devam ediyor.