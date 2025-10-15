3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta bu sezon namağlup şekilde zirve mücadelesi veren Karşıyaka, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı golcü Yasin Uzunoğlu’nun bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Yeşil-kırmızılıların, transfer döneminde anlaşmaya vardığı Ömer Faruk’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 ay men cezası alması sonrası golcü arayışına girdiği belirtildi. Bu süreçte Muğlaspor’dan kiralık olarak kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin, kısa sürede performansıyla dikkat çekti.

Yasin’den etkili performans

Karşıyaka formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gol kaydeden Yasin, takımının galibiyetlerinde belirleyici oldu. Sadece Eskişehir Anadolu karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan genç futbolcu, Balıkesirspor’a 1, Alanya 1221 FK’ya 2 gol atarken, 4-0 kazanılan İzmir Çoruhlu FK maçında ise hem açılış hem kapanış golünü kaydetti.

Yasin’in attığı goller, pozisyon yaratma becerisi, adam eksiltme kabiliyeti ve etkili son vuruşlarıyla öne çıktı. Bu performans, taraftarın genç futbolcuya olan ilgisini artırdı. Karşıyaka yönetimi, transfer döneminin son gününde gelmesi nedeniyle opsiyon pazarlığı yapamadığı Yasin’in bonservisi için Muğlaspor ile ara transferde masaya oturmaya hazırlanıyor. Muğlaspor’un Yasin’in bonservisini geçen sezon Bornova 1877’den 2,5 milyon TL’ye aldığı öğrenildi.

Basatemür’ün alternatifleri artıyor

Karşıyaka, cumartesi günü Atatürk Stadı’nda düşme hattındaki Nazillispor’u konuk edecek. İki haftadır sakat olan Onur İnan’ın iyileşmesiyle takımda eksik oyuncu kalmadı. Transfer döneminin son günü takıma dönen Namık Barış da form tutarak son maçta görev aldı.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kadro alternatiflerinin artmasının takım için avantaj sağladığını belirterek, oyuncularını Nazillispor maçı öncesi uyardı. Basatemür, “Maç sahadaki mücadele ile kazanılır. Galibiyet serisini sürdürmek ve hedeflerimize ulaşmak için sahada disiplinli ve ciddi olmalıyız. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.