Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, ilçenin dört farklı mahallesinde yürüttüğü çevre düzenleme projeleriyle modern, yeşil ve güvenli yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çiğli’nin her köşesi halkımızın hak ettiği güzelliğe kavuşacak” dedi.

Çiğli’de yeşil dönüşüm

Çiğli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü çevre ve üst yapı düzenlemelerini yeni yaşam alanlarıyla taçlandırıyor. Atatürk, Esentepe, Güzeltepe ve Küçük Çiğli mahallelerinde başlatılan projeler, halkın nefes alabileceği sosyal ve yeşil alanları artırmayı hedefliyor.

Atatürk Mahallesi’ne yeni rekreasyon alanı

Atatürk Mahallesi’nde yapımına başlanan rekreasyon alanı projesi, bölge halkının yıllardır beklediği bir yatırımı hayata geçiriyor. Bin 400 metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede çocuk oyun alanları, spor bölümleri ve basketbol sahası yer alacak. Projede kullanılacak bitki örtüsü, kuraklığa dayanıklı peyzaj tasarımıyla sürdürülebilir bir yeşil alan modeli oluşturacak.

Güzeltepe’de Uğur Mumcu Parkı yenileniyor

Uzun süredir bakıma ihtiyaç duyan Uğur Mumcu Parkı, modern bir görünüme kavuşturulacak. Parkın içerisinde yeni oyun grupları, kauçuk zeminler ve çok amaçlı sosyal tesis yer alacak. Yenilenen park, hem dinlenme alanı hem de sosyal buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Esentepe ve Küçük Çiğli’de modern düzenlemeler

Esentepe Mahallesi’nde 1.600 metrekarelik alanda yeni bir park projesi yürütülüyor. Projede oyun parkı, spor alanları, dinlenme noktaları ve modern bir kafe bulunacak. Küçük Çiğli 80. Yıl İlkokulu çevresinde ise üst yapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Kilit parke döşeme, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının yürütüldüğü bin metrekarelik alanda, duvarlara çizilen flamingo figürleriyle estetik bir dokunuş kazandırılacak.

“Çiğli’nin her mahallesine nefes aldırıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmaların amacını şu sözlerle anlattı: “Yepyeni yatırımlarımızla birlikte mevcut alanları da günün ihtiyaçlarına uygun hale getiriyoruz. Her kentin olduğu gibi, Çiğli’nin de nefes alacağı alanlara ihtiyacı var. Biz sadece yeşil alanlar değil, sosyal yaşamı da canlandıracak modern tesisler inşa ediyoruz. Dört mahallemizde eş zamanlı yürüttüğümüz projelerle her yaştan vatandaşımıza renkli, güvenli ve kalıcı yaşam alanları sunacağız.”