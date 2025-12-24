Göztepe, Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 4’üncü sırada tamamlamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, zirve yarışını sürdürebilmek için özellikle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

İlk imza Antunes’ten geldi

Göztepe, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini orta saha bölgesine yaptı. İsviçre temsilcisi Servette forması giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan İzmir ekibi, kadro derinliğini artırdı.

Forvet Arayışı Sürüyor

Orta saha transferinin ardından gözünü hücum hattına çeviren Göztepe yönetimi, gol yollarındaki alternatifleri çoğaltmak için temaslarını sürdürüyor. Daha önce Perulu golcü Victor Guzman ile Brezilyalı forvetler Ricardo Mathias ve Andre Henrique ile görüşmeler gerçekleştiren kurmayların, listeye yeni bir isim daha eklediği öğrenildi.

Alman golcü Naderi takipte

Sarı-kırmızılıların radarına giren son isim, Almanya 3. Lig ekiplerinden Hansa Rostock’ta forma giyen 22 yaşındaki forvet Ryan Don Naderi oldu. Göztepe scout ekibinin genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve oyuncu hakkında olumlu bir rapor sunduğu belirtildi.

Son söz Stoilov’un

Alman golcünün transferine ilişkin nihai kararın, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov tarafından verileceği kaydedildi. Teknik heyetin, oyuncunun oyun yapısı ve Süper Lig’e uyumu konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Naderi’nin kariyer yolu

Futbola Dynamo Dresden altyapısında başlayan Ryan Don Naderi, daha sonra Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giydi. Genç forvet, ardından Hansa Rostock’a transfer olarak profesyonel kariyerine devam etti.

Bu sezon 7 gol attı

Ryan Don Naderi, bu sezon Hansa Rostock formasıyla 15 resmi maçta görev aldı. Almanya 3. Lig’de rakip fileleri 7 kez havalandıran genç golcü, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Göztepe’de hedef: Yarışı bırakmamak

Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Göztepe, yapılacak hamlelerle sezonun ikinci yarısında üst sıralardaki iddiasını korumayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılıların forvet transferinde atacağı adım, camiada merakla bekleniyor.