Son Mühür - Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken, Türkiye’nin birçok ilinde yeni yılın kar yağışıyla karşılanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) internet sitesinde yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 27 Aralık Cumartesi günü 15 ilde kar yağışı görülmesi öngörülüyor.

Paylaşılan yağış haritasında Karadeniz kıyıları için sağanak yağmur uyarısı yapılırken, yurdun iç kesimlerinde ise orta kuvvette kar yağışının beklendiği bildirildi.

İşte Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller

Düzce

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Çorum

Yozgat

Amasya

Tokat

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Ardahan

Van

Hakkari

31 Aralık gecesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji kaynakları, yaklaşık 10 yıl aranın ardından İstanbul başta olmak üzere birçok Batı ilinde yeni yıla kar yağışıyla girilebileceği uyarısında bulundu. Kar yağışının henüz aralık ayında Düzce’ye kadar ulaşması, Marmara Bölgesi ve çevre illerde de yılbaşı öncesi yağış beklentisini artırdı. Gelecek hafta Batı kesimlerinde kar yağışı görülüp görülmeyeceği ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak hava tahmin raporlarıyla netlik kazanacak.