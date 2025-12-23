Son Mühür - Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken, Türkiye’nin birçok ilinde yeni yılın kar yağışıyla karşılanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) internet sitesinde yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 27 Aralık Cumartesi günü 15 ilde kar yağışı görülmesi öngörülüyor.
Kar yağışı bekleniyor
Paylaşılan yağış haritasında Karadeniz kıyıları için sağanak yağmur uyarısı yapılırken, yurdun iç kesimlerinde ise orta kuvvette kar yağışının beklendiği bildirildi.
İşte Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller
Düzce
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Çorum
Yozgat
Amasya
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Ardahan
Van
Hakkari
31 Aralık gecesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji kaynakları, yaklaşık 10 yıl aranın ardından İstanbul başta olmak üzere birçok Batı ilinde yeni yıla kar yağışıyla girilebileceği uyarısında bulundu. Kar yağışının henüz aralık ayında Düzce’ye kadar ulaşması, Marmara Bölgesi ve çevre illerde de yılbaşı öncesi yağış beklentisini artırdı. Gelecek hafta Batı kesimlerinde kar yağışı görülüp görülmeyeceği ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak hava tahmin raporlarıyla netlik kazanacak.