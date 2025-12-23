Son Mühür TV’de yayınlanan Gazeteciler Gündemi programında İzmir’de belediyeler üzerinden yürüyen ‘Etik ve liyakat’ tartışmaları ve CHP genel merkezinden kentteki belediyelere müdahale edildiği iddiaları masaya yatırıldı. Gazeteci Tunç Erciyas’ın moderatörlüğünde; usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve gazeteci Yağmur Daştan’ın katılımıyla İzmir’in öne çıkan başlıkları değerlendirdi.

“Akrabalık ilişkileri ve etik sorunu”

Erciyas, “Belediyelerde karı-koca çalışan, kardeşi çalışan, damadı çalışan isimler var” diyerek geçtiğimiz günlerde Son Mühür’de yayınlanan ve Son Mühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir’in de yakından takip ettiği ‘Liyakat mı etik mi?” tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Erciyas’ın “Sürekli değiştirilen bürokratlar var. Bu konuda neler söylersiniz?” sorusu üzerine Çölmekçi şu yanıtı verdi: “İzmir’de çok değerli insanlarımız var. Genel başkan bu konuya bu kadar önem verirken, aynı yerde karı-koca, çocuk gibi ilişkilerin olmaması gerekirken maalesef birçok belediyede bunu görüyoruz. Eğer bir kişi ‘Ben çok dürüstüm’ diyorsa, sorulara da aynı netlikle cevap vermelidir. İzmir’de kaç bin hukukçu var. Yasal olmasa bile etik olarak burada bir sorun var. Bu şekilde belediye mi yönetilir, devlet mi?”



“Çimento şirketi” iddialarını hatırlattı

“Burası hiç kimsenin babasının çiftliği değil” çıkışında bulunan Çölmekçi de “Senin özel iş yerin olabilir, kimi istersen getirip çalıştırırsın ama burası halkın sahip olduğu bir belediye. Halkın oyuyla seçilmiş bir başkan kafasına göre davranamaz. Bir de başka bir hikaye var. Ahmet Okyay hukuk işleri başkanı ama imar sağlanan bir çimento şirketinin de avukatı olduğu iddia ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin avukatıyken, imar verilen başka bir kurumun da avukatlığını yaptığı ileri sürülüyorsa burada iş başka bir yere gider” ifadelerini kullandı.

Daştan da belediyelerin yarı kamu kurumu olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Haberlerimizin altına gelen yorumlarda ortak görüş şu: İzmir’de herkes akrabasını işe alıyorsa sade vatandaş neden hala iş bulamıyor? Etik çok önemli. Biz etiği yakamıza bir düğme gibi asmadığımız için gündelik, sosyal ve iş hayatında birçok sorun yaşıyoruz.”