Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bir dizi temas kapsamında geldiği İzmir’de CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya gelen Aydın, ziyaretin ardından Son Mühür’e yaptığı açıklamalarda, belediyelerin bütçe kısıtlamalarıyla karşı karşıya bırakıldığını belirterek iktidarın politikalarını eleştirdi.

“HÜKÜMETİN İZLEDİĞİ POLİTİKA CHP’Lİ BELEDİYELERİN ÇALIŞMASINI ENGELLEMEK”

Türkiye genelinde belediyelerin ciddi mali zorluklar yaşadığını vurgulayan Aydın, “Sadece İzmir özelinde değil tüm Türkiye’de bütçe konusunda belediyeler zorlanıyor. CHP son yerel seçimlerin 1. partisi oldu. Türkiye’de 400’ün üzerinde belediye kazandık. Kazanılamaz denilen yerlerde büyük başarılara imza attık. Günün sonunda Cumhurbaşkanı bir grup toplantısında çıkıp ‘silkelenecekler, silkeleyeceğiz’ dedi. Sonra da SGK borcu, İller Bankası’ndan gelen yardım gibi birçok noktada belediyeler çeşitli kısıtlamalara uğradı. Bu buhran ile de baş etmeye çalışıyorlar. Günün sonunda bu kadar kısıtlama ve engellemeye rağmen belediyelerin bir noktada bütçeyi doğru kullanarak en azından temel belediyecilik hizmetlerini aksatmamaya çalışıyor. Ancak önemli konu bir yere hizmet ederken bunun partisine bakılmamalı. İktidar CHP belediyelerini cezalandırmaya çalışıyor ama aslında burada yaşayan insanları, gençleri cezalandırıyor. Vatandaş CHP’li, MHP’li, AK Partili mi diye bakmıyor. Gençlere, vatandaşa hizmet toptan hizmet. Hükümetin izlediği politika CHP’li belediyelerin çalışmasını engellemek, halk nezlinde başarısız göstermek, hizmet sağlamamasını sağlamak. Ancak cezalandırılan vatandaş. CHP belediyecilik anlamında son başarılarıyla ivme yakaladı. Sosyal devlet açığını da sosyal belediyecilik ile kapatan bir vizyon ile belediyelerimiz çalışıyor. Hükümetin engellemeleri, yapılan SGK borçları olsun, kısıtlamalar olsun halk nezlinde görünüyor, duyuluyor” dedi.

“TUGAY SORUMLULUĞU OLMADIĞI ALANLARDA DA ATILIMLAR YAPTI”

İzmir’in ve diğer kentlerin yapısal sorunlarına da değinen Aydın, “İzmir’in yerel, yapısal birçok sorunu var. Ya da diğer kentlerin de yapısal sorunu var. Bunların birçoğunu devlet ile iş birliği içerisinde çözülmesi gereken konular. Hatta Bakanlık’ı ilgilendiren bazı konuları çözmediği noktalarda belediyelere suç atıyor. Cemil Tugay da bu nokta da bunula ilgili açıklamaları yaptı hatta sorumluluğu olmadığı alanlarda inisiyatif alarak bu noktalarda atılımlar yaptı” diye konuştu.

“BEKLENEN ŞEY İŞ BİRLİĞİ”

Türkiye’nin yerel yönetimler açısından acil çözüm bekleyen sorunları olduğunu vurgulayan Aydın, “Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, yerel yönetimler noktasında acil çözülmesi gereken konularda toplumun da beklediği iş birliği. CHP’li belediyelerimiz ve yetkililerimiz birçok açıklamalarında iş birliğine açık olduğunu ve tüm paydaşlar ile ortak hareket etmek noktasında inisiyatif almaya çalışıyor. Beklenen şey genci, emeklisi olsun toplumu ilgilendiren noktalarda devlet ve yerel yönetimlerin beraber, iş birliği halinde birbirine destek olacak şekilde toplumun sorunlarını çözecek atılımları, projeleri, yatırımları sağlayabilmek” şeklinde konuştu.

“BİZİM YÖNETİCİLERİMİZ SORUMLULUĞU OLMAMASINA RAĞMEN ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR”

CHP’nin yerel yönetimlerde elde ettiği başarıların iktidarı rahatsız ettiğini belirten Aydın, “CHP iktidara giden bir parti olarak yerel yönetimler noktasında elde ettiği başarılarla ve son yerel seçimlerde 1. olmamızın iktidara verdiği korku ile birlikte cezalandırılmaya çalışıyor. Bizim yerel yöneticilerimiz her türlü baskıya rağmen olağan üstü bir çaba ile gencin, emeklinin toplumun tüm sorunlarını hatta çoğunda sorumluluğu olmamasına rağmen çözmeye çalışıyor. Buradaki asıl sorun iktidarın kamu kaynaklarıyla yerel yönetimlerin çalışmasın ı engelleyerek bir nokta da bütçesini kısıtlayarak vatandaşı cezalandırılması” dedi.