Son Mühür - Asgari ücret, 2026 yılı için yapılan yüzde 27’lik artışla net 28 bin 75 liraya yükseltildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya hükümet ve işveren temsilcileri katıldı. İşçi kesimini temsilen komisyonda yer alan TÜRK-İŞ ise, daha önceki iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

2026 Asgari ücret belli oldu

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti duyurdu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." dedi.

Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir.

Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir.

Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."