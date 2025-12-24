Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül 2023 tarihinde onayladığı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği hakkında basın yoluyla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi. Açıklamada, Bornova ilçesindeki bir sanayi tesisi işletmesinin plana yönelik itirazları üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Mahkeme süreci ve verilen kararlar

Açıklamada, söz konusu plan değişikliğinin iptali istemiyle Çimentaş Fabrikası Türk Anonim Şirketi tarafından açılan dava sonucunda İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 12 Şubat 2025 tarihli ve 2025/282 sayılı kararıyla planın iptal edildiği hatırlatıldı.

Mahkeme kararında, İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer alan;

“Kentsel yerleşme alanlarında organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi tesisleri ile endüstriyel hammadde ve mamul ürünlerin açık ya da kapalı olarak depolanacağı tesisler yer alamaz. Kentsel yerleşik alanlarda var olan sanayi tesisleri, ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacaktır”

hükmünün dikkate alınmadığına vurgu yapıldığı aktarıldı.

İstinaf kararıyla iptal kaldırıldı

Belediye tarafından iptal kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu belirtilen açıklamada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 10 Eylül 2025 tarihli kararıyla istinaf başvurusunun kabul edildiği, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının kaldırıldığı ve davanın reddedildiği bildirildi.

Planlar üst ölçekli kararlara uyumlu hale getirildi

Açıklamada, her iki mahkemenin gerekçelerinde yer alan plan notu doğrultusunda, planların kademeli birlikteliği ilkesi uyarınca alanın 1/25.000 ölçekli plan kararının üst ölçekli planlara uyumlu hale getirildiği ifade edildi. Söz konusu bölgenin, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 2’nci ve 3’üncü derece merkez bölge niteliği taşıdığı ve sanayi alanı kararı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

2024 Nisan ayına işaret edildi!

Açıklamada ayrıca, iştirakler Hukuk Müşaviri Avukat Ahmet Okyay hakkında dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Okyay’ın Çimentaş veya ilişkili herhangi bir ticari kurumun vekilliğini üstlenmediği ve 2024 Nisan ayından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine vekil sıfatıyla takip ettiği herhangi bir dosyasının bulunmadığı belirtildi.