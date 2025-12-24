Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun ilk yarısını üst üste aldığı galibiyetlerle tamamlayarak düşme hattından uzaklaştı. Siyah-beyazlılarda bu çıkışın en dikkat çeken isimlerinden biri ise 2005 doğumlu genç forvet Ünal Alihan Kavlak oldu.

Bahis cezaları sonrası forma şansı doğdu

Sezonun ilk yarısında hücum hattında yaşanan bahis cezaları kaynaklı eksikler, teknik heyeti farklı çözümler üretmeye yöneltti. Bu süreçte ilk 11’de forma şansı bulan Ünal Alihan Kavlak, kısa sürede gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini kazandı ve kadronun değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Son 4 maçta 3 gol: Kritik katkı

20 yaşındaki golcü, ligin ilk yarısının son bölümünde son 4 maçta 3 gol kaydederek Altay’ın galibiyet serisinde önemli rol oynadı. Genç oyuncu, attığı gollerle yalnızca skor katkısı sağlamakla kalmadı, takımın moral ve özgüvenini de yukarı taşıdı.

İlk profesyonel gol Eskişehir’de geldi

Ünal Alihan Kavlak, profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini Eskişehir Anadolu karşısında yaşadı. Bu golle üzerindeki heyecanı atan genç forvet, bir sonraki hafta Çoruhlu FK karşısında oynanan ve 1-0 kazanılan maçta attığı golle takımına üç puanı getirdi.

Nazilli Belediyespor maçında da fileleri havalandırdı

Genç forvet, çıkışını Nazilli Belediyespor karşısında da sürdürdü. Bu maçta da gol sevinci yaşayan Ünal Alihan, ilk yarının son bölümünde Altay’ın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Takımın en golcü isimleri arasında

Ünal Alihan Kavlak, bahis cezası bulunan Ali Kızılkuyu ile birlikte takımın en skorer oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı performans, teknik heyet ve taraftarların beğenisini kazandı.

Şimşek’ten güven: “İlk 11’de kalacak”

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek’in, ligin ikinci yarısında da Ünal Alihan Kavlak’a forma vermeye devam edeceği öğrenildi. Bahis cezalarının sona ermesiyle bazı oyuncuların takıma dönmesi durumunda bile genç golcünün formasını kaybetmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

İkinci yarıda hedef: İstikrar

Altay cephesinde, sezonun ikinci yarısında da genç oyuncuların katkısıyla istikrarlı bir performans sergilemek hedefleniyor. Ünal Alihan Kavlak’ın yükselen grafiği, siyah-beyazlıların ligdeki yol haritasında önemli bir umut olarak görülüyor.