Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Seyfettin Dağ, sektör temsilcilerinin de katıldığı bir kahvaltı organizasyonu düzenleyerek, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan olağan genel kurul öncesinde projelerini ve vaatlerini kamuoyu ile paylaştı.

Seyfettin Dağ: Sorunlarımızı biliyoruz çözümler belli

Dört sene önce gerçekleşen seçimde vaat edilen projelerin yapılmadığını vurgulayan ve mobilya sektörünün dışarıya açılması gerektiğini vurgulayan Seyfettin Dağ, "Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli nedeni sektörümüzün sorunlarını konuşmaktır. Sorunlarımızı biliyoruz çözümler belli.

Sektörümüzü dışarıya taşıyacağız, bunu yapacak vizyona sahibiz zor olsa da imkansız değil. Geldiğimiz nokta ortada bu benim ikinci adaylığım. Geçtiğimiz seçimden sonra verilen sözlerin hepsini takip edeceğimi söyledim. Vaat edilen projelerin yapılmadığını görüyorum. Libya'dan gemiler gelecekti o gemiler gelmedi. Çalışmalara başlanacaktı bunlar yapılmadı. Bunları dile getirmek en doğal hakkımızdır." diye konuştu.

“Her şeyimiz hazır, tek eksiğimiz inanç ve çalışmak”

Ayrıca, konuşmasında değişimden yana olduğunun altını çizen ve projelerinden bahseden Dağ, şu ifadeleri kullandı: "81 ilde yerimizi alacağız. Modeko mobilya fuarımızı canlandıracağız, haksız rekabete son vereceğiz. Odamızın internet sitesinde tüm üyelerimiz yer alacak. Kalfalık ve ustalık belgeleri olmadan iş yeri açılmasının önüne geçeceğiz. Yılın 365 günü açık olacak mobilyum için çalışmalar başlatacağız.

Tüm üyelerimizi kapsayan bir katalog yapılacak, Mikro cerrahi hastanesi EMOT yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, üyelerimizin iş kazalarıyla ilgili yaşadığı sorunları çözüme kavuşturacağız. TOKİ sisteminde sanayi sitesi yapılması için yetkililerin kapısında çadır kuracağız. Bizim sesimizin artık İzmir'in sınırlarını aşması gerekiyor. Her şeyimiz hazır, tek eksiğimiz inanç ve çalışmadır."