Son Mühür - Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Cebeci’nin kokain ve esrar testlerinin pozitif çıktığı belirtilirken, Cebeci ise test sonuçlarının estetik ameliyat nedeniyle yanlış olduğunu öne sürmüştü.

''Bu nasıl bir değişim...''

Ela Rümeysa Cebeci hakkında her geçen gün yeni bir iddia gündeme gelirken, bu kez estetiksiz hali konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan eski fotoğrafları görenler şaşkınlık yaşadı. Cebeci’nin estetiksiz karelerine “resmen bambaşka biri”, “bu nasıl bir değişim”, “başkası olmuş”, “sanki farklı biri” gibi yorumlar yapıldı.

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. Televizyon ekranlarına çıkmadan önce, 2011’li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programlarla tanındı. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Cebeci, aynı dönemde oyunculuk kariyerine de adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Kanıt dizisiyle yaşayan Cebeci, aynı yıl Nuri adlı dizide de rol aldı. 2012 yılında Fetih 1453 filminde yer alan Cebeci, son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.