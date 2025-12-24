Son Mühür/ Seçil Ünlü - Yeni yıla sayılı günler kala ilçede paylaşma ve dayanışma coşkusunu artıracak Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı için hazırlıklar tamamlandı. Pazar, 27 Aralık’tan 31 Aralık’a kadar Buca Belediyesi Merkez Binası önünde kurulacak.

Yerel üreticiye destek öncelikli

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinliğin temel amacının yerel üreticileri desteklemek olduğunu belirtti. Yeni yıl öncesi alışverişe farklı bir alternatif sunan pazarın, hem üreticiye hem de ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedeflendi.

El emeği ürünler stantlarda buluşacak

Pazarda yerel üreticiler, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının el emeği ürünleri stantlarda sergilenecek. Takı, tekstil, dekoratif eşyalar ve yılbaşına özel hediyelikler başta olmak üzere pek çok ürün ziyaretçilere sunulacak.

Yeni yıl alışverişine yerel dokunuş

2. Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı, Bucalıların yeni yıl alışverişini yerel üreticilerden yapmasına olanak tanırken, sosyal dayanışmayı da güçlendirmeyi amaçlıyor.