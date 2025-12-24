Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Selçuklu ilçesi Karaömerler Mahallesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."