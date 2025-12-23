Son Mühür - Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan özel bir jetle radar bağlantısı kesildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan özel bir iş jetiyle, henüz belirlenemeyen bir nedenle radar bağlantısı kesildi. Falcon 50 tipi uçaktan en son Haymana civarında sinyal alındığı öne sürüldü.

Esenboğa Havalimanında uçuşlar durduruldu