Son Mühür - Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan özel bir jetle radar bağlantısı kesildi.
Radar bağlantısı kesildi
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan özel bir iş jetiyle, henüz belirlenemeyen bir nedenle radar bağlantısı kesildi. Falcon 50 tipi uçaktan en son Haymana civarında sinyal alındığı öne sürüldü.
Esenboğa Havalimanında uçuşlar durduruldu
Uçağın Trablus’a gitmekte olduğu belirtilirken, Esenboğa Havalimanı ile Ankara hava sahasının geçici olarak kapatıldığı öğrenildi. Bu nedenle uçuşlar Kayseri’ye yönlendirildi.
Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı mı var?
Uçakta bulunan kişilerin kimliği merak konusu olurken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Özel jetin içinde Libya Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi