Son Mühür - Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını etkileyen yeni asgari ücret açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücreti belirlemeye yönelik çalışmalarında üçüncü toplantı tamamlandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 27 artışla brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücrette yapılan artış; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, staj ücretleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri ile rapor paraları başta olmak üzere birçok ödeme kalemini doğrudan etkiledi.

İşte, değişen ödeme kalemleri

Kıdem Tazminatı Tabanı: İşten ayrılma durumunda hesaplanan kıdem tazminatının alt sınırı, brüt asgari ücretle aynı oranda artarak 33 bin 30 TL'ye çıktı.

İşsizlik Maaşı: En düşük işsizlik maaşı 13 bin 122.19 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 244.37 TL oldu.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi: Aylık GSS primi bin 981.62 TL, yıllık GSS primi ise 23 bin 779.43 TL olarak belirlendi.

Stajyer Maaşı: İş yerindeki stajyerlerin maaşı da yüzde 27 artışla 8 bin 421.15 TL'ye yükseldi.

Doğum ve Askerlik Borçlanması: Günlük en düşük borçlanma tutarı 352.04 TL, aylık en düşük tutar ise 10 bin 566.36 TL oldu.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi: En düşük aylık ödeme 10 bin 567.72 TL'ye, en yüksek ödeme ise 79 bin 257.99 TL'ye yükseldi.

Bağ-Kur Primi: Tarım dahil asgari Bağ-Kur primi aylık 9 bin 824.69 TL olarak belirlendi.

Ev Hizmetlerinde Sigorta: 10 günden fazla çalışanlar için günlük prim 413.59 TL oldu.