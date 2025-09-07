Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZETAŞ, kentin enerji yönetiminde üstlendiği stratejik rolle dikkat çekiyor. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik sağlamak amacıyla kurulan şirket, belediye ve bağlı kurumlarının yıllık elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. İZETAŞ'ın bu başarısı, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından İzmir için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Tugay'ın temiz enerji vizyonu

İzmir Elektrik Tedarik AŞ. (İZETAŞ), fuarda açtığı stantta ziyaretçilere yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm hakkında bilgi verdi. İZENERJİ ve İZETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, İZETAŞ'ın bir kamu şirketi olarak faaliyet gösterdiğini ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın temiz enerji vizyonuna uygun hedefler belirlediklerini ifade etti. Uzunoğlu, "2030 hedefimiz, İzmir'i karbon nötr bir şehir haline getirmek ve yenilenebilir dönüşümün öncüsü olmak. Bu doğrultuda, elektriğimizi kendimiz üretecek ve belediyenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. İZETAŞ da bu enerjinin tedarikini üstlenecek" şeklinde konuştu.

Belediye tüketiminin yüzde 85'ini karşılıyor

2021 yılında kurulan ve 2022'de faaliyete geçen İZETAŞ'ın hızla büyüdüğünü belirten Uzunoğlu, şirketin güncel olarak 460 milyon kilovat saat (kWh) elektrik tedarik kapasitesine ulaştığını aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık toplam 560 milyon kWh'lik tüketiminin yüzde 85'ini tek başına İZETAŞ'ın karşıladığını vurgulayan Uzunoğlu, "Amacımız, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, ticarethaneler ve bireysel kullanıcılara uygun koşullarda, güvenilir ve yeşil sertifikalı enerji sağlamak" dedi.

Genişleyen hizmet yelpazesi ve sürdürülebilirlik taahhüdü

Enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Uzunoğlu, İZETAŞ'ın danışmanlık hizmetleri de sunduğunu belirtti. Ayrıca, İzmir'de ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek bir "enerji platformu" oluşturma projesinin de gündemde olduğunu açıkladı. İZETAŞ'ın önemli bir diğer hizmeti ise, tedarik ettiği enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini gösteren YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi) sağlaması. Uzunoğlu, bu sertifikanın AB'nin gelecekteki düzenlemeleri doğrultusunda kurumlar için zorunlu hale geleceğini belirterek, İZETAŞ'ın bu hizmetiyle hem maliyetleri düşürdüğünü hem de kentin karbon nötr hedefine ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

İZETAŞ'ın başarılı büyüme grafiği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 100 iştiraki olarak 2021'de kurulan ve 20 yıllık elektrik tedarik lisansı alan İZETAŞ, 2022'den itibaren aktif olarak hizmet veriyor. Kuruluşundan bu yana sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarına değil, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve ticari işletmelere de elektrik tedariki ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Şirket, 2022'de 369 milyon kWh, 2023'te 40 milyon kWh, 2024'te 105 milyon kWh ve 2025'in ilk altı ayında 211 milyon kWh elektrik tedarik ederek büyüme grafiğini sürekli yukarı taşıyor. İZETAŞ'ın sunduğu YEK-G sertifikası sayesinde, hem arz güvenliği hem de çevresel sürdürülebilirlik garanti altına alınıyor.