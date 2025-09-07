Son Mühür- Türkiye'nin yükselişte olan mobilya sektörü, 2024 yılında elde ettiği 3,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının ardından gözünü dev Çin pazarına dikti. Egeli ihracatçılar, Çin'e yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmek üzere Şanghay ve Foshan'da temaslarda bulunacak. Bu hamle, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin yarattığı yeni ticari zeminden faydalanmayı amaçlıyor.

Çin'den ortak üretim fırsatları aranıyor

Dünya mobilya üretiminin ve ihracatının büyük bir kısmını tek başına üstlenen Çin, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle yeni arayışlara girmiş durumda. Bu durum, Çinli mobilya üreticilerinin Türkiye'de üretim ortaklığına sıcak bakmasına yol açıyor. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EİB), bu potansiyeli yerinde gözlemlemek ve değerlendirmek için "Çin URGE Sektörel Ticaret Heyeti"ni düzenledi. 17 firmanın katılacağı heyet, Çin pazarındaki ölçek ekonomisini ve iş birliği olanaklarını yakından inceleyecek.

İlk adım: Çin'e odaklanma

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk mobilyasının marka değerini güçlendirme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Gürle, "Aegean Furniture Ur-Ge Projesi kapsamında ilk yurt dışı pazarlama faaliyetimizi Çin'e gerçekleştiriyoruz" dedi. Dünya mobilya ihracatının 525 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve bunun yaklaşık 190 milyar dolarlık kısmının Çin'e ait olduğunu belirten Gürle, ABD gümrük vergilerinin Çinli üreticileri Türkiye'de ortaklık arayışına ittiğini ve bu zemini araştıracaklarını vurguladı.

Şanghay ve Foshan ziyaretleri

Heyetin Çin ziyareti programı oldukça yoğun. İlk olarak, dünyanın önde gelen mobilya fuarlarından biri olan Furniture China Fuarı'nı gezecekler. Ardından, Çin'in mobilya üretiminin kalbi olarak bilinen Foshan şehrine geçerek yerinde incelemeler ve firma ziyaretleri gerçekleştirecekler.

Birlik Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, bu ziyaretin Türk mobilya ihracatçıları için vizyon açıcı olacağına inandığını söyledi. Güngör, "Hem Çin pazarını tanıyacağız hem de üretim ortaklıklarını değerlendireceğiz. Ayrıca, yapacağımız ikili görüşmelerle Türkiye'nin Çin'e yönelik mevcut 10 milyon dolarlık mobilya ihracatını nasıl artırabileceğimizi de masaya yatıracağız" diye konuştu.