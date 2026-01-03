Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, park, yeşil alan ve refüjlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını ilçe genelinde eş zamanlı olarak yürüttü. Planlı çalışma programı kapsamında peyzaj düzenlemeleri, bitkilendirme, temizlik ve bakım faaliyetleri ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Ana arterlerde düzenleme

Özellikle ana arterlerde yapılan çalışmalarla refüjlerde görsel bütünlük sağlandı. Düzenlemelerle sürücü ve yayalar için daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

“Her mahalleye eşit hizmet” vurgusu

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Duman, bu alanların yalnızca peyzaj unsuru olarak ele alınmadığını kaydetti.

Daha yaşanılabilir bir çevre hedefi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçede yeşil dokunun korunması ve geliştirilmesi amaçlandı. Belediye, bakım ve yenileme faaliyetleriyle vatandaşların daha sağlıklı, düzenli ve yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını sağlamayı hedefledi.