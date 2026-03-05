Bornova ilçesinde drift yaparken kontrolünü kaybederek bir dükkâna çarpan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından harekete geçen ekipler, sürücüye yüksek miktarda para cezası uygularken aracını da trafikten men etti.

Sosyal medya görüntüleri polisi harekete geçirdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Görüntülerde bir sürücünün drift yaptığı ve kontrolünü kaybederek bir iş yerine çarptığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde olayın İkinci Sanayi Sitesi’nde bulunan 303. Sokak üzerinde meydana geldiği belirlendi.

Plakası düşünce geri dönmüş

Polis ekipleri, 35 CYN 570 plakalı araçla drift yaptığı belirlenen sürücünün dükkâna çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Ancak araçtan düşen plakasını almak için kısa süre sonra yeniden olay yerine geldiği öğrenildi.

Görüntüler ve yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün kimliği belirlenerek yakalama çalışması başlatıldı.

Sürücü kısa sürede yakalandı

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı 22 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği belirlenen E.S. (24) isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.S.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan drift yapılan araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.