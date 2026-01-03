Son Mühür/ Beste Temel- Torbalı Belediyesi, toplum sağlığını koruma noktasında Türkiye’ye örnek teşkil edecek, İzmir’de ise benzeri bulunmayan radikal bir karara imza attı. Belediye Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte, reyonlarında son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıda bulunduran, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmeler artık sadece para cezasıyla kurtulamayacak. Alınan bu emsalsiz kararla, halkın temel yaşam hakkını riske atan iş yerlerinin faaliyetlerine doğrudan son verilerek kapılarına kilit vurulacak.

İzmir’de bir ilk: Zabıtanın yetki alanı genişledi

Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oturumla ilçenin geleceği adına kritik bir dönüm noktasına sahne oldu. Toplantının en dikkat çekici maddesi olan zabıta yönetmeliğindeki yetki genişletilmesi, oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile Torbalı, İzmir genelinde halk sağlığını tehdit eden usulsüzlüklere karşı "kapatma yetkisini" fiilen kullanacak ilk ilçe belediyesi olma unvanını kazandı. Karar, yerel yönetimlerdeki "cezasızlık" algısını yıkarak, denetim mekanizmasını caydırıcı bir güce dönüştürmeyi hedefliyor.

İhlalde ısrar edenin ruhsatı tamamen iptal edilecek

Yeni yaptırım modeli, gıda güvenliğinden çevre kirliliğine kadar geniş bir yelpazede belediyenin denetim gücünü maksimum seviyeye çıkarıyor. Menşei belirsiz ürün satan, bozuk gıdaları piyasaya süren veya hijyen kurallarını hiçe sayan işletmeler için kademeli bir ceza sistemi uygulanacak. İlk ve ikinci ihlalde ticaretten men ve geçici kapatma cezaları verilecek. Ancak tüm uyarılara ve yaptırımlara rağmen üçüncü kez benzer bir suça karışan veya halk sağlığını ağır biçimde tehlikeye atan iş yerlerinin ruhsatları kalıcı olarak iptal edilecek. Bu adım, özellikle hileli satış yaparak haksız kazanç sağlayan noktaların ilçedeki varlığına son verilmesi anlamını taşıyor.

Başkan Övünç Demir’den vatandaşa "Birlikte denetleyelim" çağrısı

Kararın mimarı Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, halkın sağlığı konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Özellikle zincir marketlere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını belirten Başkan Demir, kimsenin Torbalı halkının can güvenliğiyle ticaret yapamayacağını vurguladı. Vatandaşların, özellikle de ev hanımlarının bu süreçte "fahri denetçi" olmasını isteyen Demir, marketlerde karşılaşılan her türlü bozuk veya tarihi geçmiş ürünün fişi ve fotoğrafıyla birlikte 0 232 856 66 66 numaralı ihbar hattına bildirilmesi çağrısında bulundu.

Toplumsal beklentiler yasal zemine oturdu

Belediye bürokratlarının uzun süren yasal incelemeleri sonucunda hazırlanan bu düzenleme, sahadaki zabıta ekiplerinin de elini güçlendirdi. Haftanın her günü sahada olan ekipler, artık sadece tutanak tutan bir birim değil, halk sağlığını koruma adına doğrudan müdahale edebilen bir yapıya kavuştu. Torbalı Belediyesi’nin bu vizyoner yaklaşımı, kamu düzenini sağlama ve gıda hilelerine karşı savaş açma noktasında yerel yönetimler için yeni bir standart belirlemiş oldu.