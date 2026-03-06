Son Mühür / Osman Günden - Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana yaptığı festivaller ve belediyeye ait arsaların satışıyla gündemde olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 5 arsayı daha satıyor. Çeşme'nin Ilıca, Sakarya ve Ardıç mahallerinde bulunan 5 arsa için belirlenen toplam muhammen bedel ise 139 milyon TL olarak göze çarpıyor.

3 farklı mahalle, 5 farklı arsa!

Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, söz konusu arsaların 2 tanesi Ardıç Mahallesi Punta Mevkii'nde, 2 tanesi Sakarya Mahallesi'nde ve 1 tanesi de Ilıca Mahallesi Punta Mevkii'nde yer alıyor. Satışa konu olan arsaların en değerlisi; 33 milyon TL'lik muhammen bedeliyle Sakarya Mahallesi Boyalık Mevkii'ndeki arsa olarak göze çarpıyor. Değer olarak en düşük arsalar ise; 25 milyon TL'lik muhammen bedelleriyle Ardıç Mahallesi Punta Mevkii'ndeki arsalar ve Sakarya Mahallesi Kalkandere Mevkii'ndeki arsa olarak dikkat çekiyor.

İhale ne zaman?

Bahse konu olan arsa vasıflı taşınmazların satışı için gerçekleştirilecek olan ihale; 25 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İhale; Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda (Alaçatı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 17 Çeşme/İzmir) düzenlenecek.