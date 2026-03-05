İzmir'in Urla ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında devam eden tahliye davasının ardından yaşanan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında kiracının oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen ev sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışma gece saatlerinde büyüdü

Olay, Urla’nın Atatürk Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracı ailenin oğlu Rıdvan Çelik (37) evin önünde karşı karşıya geldi.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında N.Ü.’nün yanında bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak Çelik’e ateş ettiği ileri sürüldü.

Başından vurulan genç hayatını kaybetti

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından vurulan Rıdvan Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli N.Ü. emniyete götürüldü.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli N.Ü., daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

Tahliye davası bir gün önce görülmüş

Olayın yaşandığı üç katlı binada ev sahibi N.Ü.’nün üçüncü katta, kiracı ailenin ise alt katta yaşadığı öğrenildi. Kiracı olarak evde oturan kişinin hayatını kaybeden Rıdvan Çelik’in babası olduğu belirtildi.

Cinayetten bir gün önce görülen tahliye davasında mahkemenin kiracının tahliyesini ertelediği, taraflar arasındaki gerginliğin bu süreçte arttığı iddia edildi.

Ailesinin yanına gelmişti

Hayatını kaybeden Rıdvan Çelik’in bir süredir Güney Kore’de çalıştığı ve kısa süre önce ailesinin yanına taşınmak için İzmir’e geldiği öğrenildi. Çelik’in geride 3 yaşında bir çocuk bıraktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.