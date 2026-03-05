Son Mühür/Merve Turan- Ünal Işık başkanlığında gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclisi’nin mart ayı ikinci oturumunda, 2 Mart 2026 tarihinden sonra komisyonlardan sonuçlanan raporlar görüşülerek oylamaya sunuldu. Başkanın açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek değerlendirilerek karara bağlandı.

Engelli aracının belediyeye tahsisi

Gündemin ilk maddesi kapsamında, İzmir Direnen Engelsiz Derneği’ne ait Ford marka 2014 model, 35 DE 135 plakalı engelli aracının bir yıl süreyle engelli vatandaşların yararına kullanılmak üzere belediyeye tahsis edilmesine ilişkin protokol görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) ve 75. maddesinin (c) bendine istinaden Belediye Başkanı Ünal Işık’a protokol imzalama yetkisi verilmesini içeren Hukuk ile Kurs Eğitim Engelliler Bilim ve Teknoloji Komisyonu raporları meclis gündemine geldi.

Madde üzerine söz alan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “Görüldüğü üzere 2014 yılına ait bira aacın dahi 1 yıllık ücretsiz kullanıma dair meclisten onay alıyorsunuz. Geçen mecliste bilgisayar programı için meclisten onay alınmaması soru işaretleri kafamızda yer alıyor.” dedi.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapatıldı

Gündemin ikinci maddesinde, belediye teşkilat yapısında değişikliğe gidilmesi ele alındı. Buna göre Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kapatılarak yerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında kapatılan müdürlüğe ait 2026 yılı bütçe ödenekleri, devam eden iş ve işlemler, taşınır ve taşınmazlar ile hak ve yükümlülüklerin yeni kurulan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne devredilmesi ve belediye teşkilat şemasının güncellenmesi de kabul edildi.

Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporları doğrultusunda hazırlanan madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/l maddesi kapsamında oy birliği ile kabul edildi.

Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği revize edildi

Mecliste görüşülen üçüncü maddede, daha önce isim değişikliği yapılan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliğinde düzenleme yapılması gündeme geldi.

Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün uygunluk görüşü alınarak revize edilen yönetmelik, Hukuk ile Deprem ve Afetler Komisyonu raporları doğrultusunda meclise sunuldu. Madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi kapsamında oy birliği ile kabul edildi.

Hisse satışı kararı

Gündemin dördüncü maddesinde, Yeşil Mahallesi’nde bulunan 1348 ada 7 parseldeki taşınmazın belediyeye ait 6 metrekarelik hissesinin hissedarlara satışı görüşüldü.

Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu oy birliğiyle, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporları ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde üzerine söz alan Meclis Üyesi Cemal Çalışkan, “ Son paragraftaki isimlerin çıkarılması şeklinde oylanmasını talep ediyoruz.” dedi.

Madde komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Sakarya Mahallesi’nde hisse satışı

Gündemin beşinci maddesinde ise Sakarya (Binbaşı Reşatbey) Mahallesi 40457 ada 13 parselde bulunan 159 metrekarelik taşınmazın belediyeye ait 9 metrekarelik hissesinin hissedar Abdulvahap Bıçakçı’ya satışı görüşüldü.

Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporları doğrultusunda ele alınan madde oy birliğiyle kabul edildi.