Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediyesi mart ayı ikinci olağan meclis birleşimi, Başkan Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, İran-İsrail ve ABD arasında yaşanan savaş krizine yönelik dikkatleri çeken mesajlar verildi. Ateş çemberi içinde Türkiye’nin sarsılmaz bütünlüğüne ve gücüne vurgu yapan Başkan Yıldız, oldukça net bir mesaj verdi. Başkan Yıldız, “Yüreği yeten şüphesiz çıksın gelsin. Yüreği yeten Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırsın. Gereken cevap verilecektir. Tüm meclis üyelerimiz de kanıyla bedel ödeyeceğine inanıyorum. Bu konuda hem fikiriz. Türkiye Cumhuriyeti’ne kabadayılık yapan bedelini ödeyecektir” dedi.

Narin Parkı için ‘bütüncül’ önerisi

Çiğli Belediyesi, Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını, Küçük Çiğli Mahallesi’nde yapılan park ile ölümsüzleştirilmesi için adım atmıştı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nün Narin Parkı içerisinde kafe yapımına ilişkin imzalanması planlanan protokol önergesi, meclis gündeminde görüşüldü. Esnaf Komisyonu’na havale edilerek gündeme oy çokluğu ile gelen konuyla ilgili söz alan AK Partili meclis üyesi Özgür Kaner, “Hemen hemen 2 bin metrekare. Sadece 15 metrekareden oluşan iki kafe yapılmasıyla ilgili teklif var. Biz tamamının yapılması düşüncesindeyiz. Park bir bütün; yeşil alanlarıyla vatandaşın kullanılabileceği bir yer olsun isteriz. Bağışçının bu anlamdaki teklifinin yetersiz olduğu düşüncesiyle oy çokluğu verdik” diye konuştu.

Kaner’in açıklamalarına yanıt veren Başkan Yıldız da “60 metrekareye yakın park yapılacak, endüstriyel mutfak malzemeleri, dış cephesi, fayanslarıyla birlikte bize 7 milyonun üzerinde rakam verildi. Bu bile onları zorlayınca ‘Siz kafeyi yapın, gerekirse sonrası için destek isteriz’ dedik. Çok ciddi bir inşaat projesi hazırladık, güzel de bir park ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Köyiçi ve Yakakent planları gündemde

Meclis’te Köyiçi ve Yakakent Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 59 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kentleşme ve Yenilenebilir Enerji Komisyonları’na havale edilen konu mecliste görüşüldü. Konunun esnaf komisyonlarına sevk edilerek bir kez daha görüşülmesi gündeme geldi.

AK Partili Kaner, vatandaşın endişelerini hatırlattı

Önerge hakkında söz alan AK Partili Kaner, “Köyiçi planlarıyla ilgili konuşuyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir iki husus paylaşmak istiyoruz: Alan çok büyük, kabaca ayırdığımızda Çay Mahallesi olarak tabir edilen vatandaşın yoğunlaştığı bir alan var, bir de Bahçelik diye bir alan var. Bahçelik uzun yıllardır imar bekliyor ve çalışmaların bitmesini istiyorlar. Çay Mahallesi’nde oturanlar da endişe içindeler, geçmişte birtakım terkler yapılmış ve bazı konutlar var. Onlar da imar konusunda daha tereddütlüler ve mevcut yapılaşma koşulları itibariyle daha endişeliler. Ortaya çıkarılacak planlarda vatandaşı paydaş yapmamız gerekiyor. Plan son haline gelmeden insanların huzuruna çıkarmak yasal olarak mümkün değil. Ancak Köyiçi’nin hassasiyeti nedeniyle bazı anekdotları paylaşmanın iyi olabileceği düşüncesindeyiz. Ofis gibi bir yer kurup taslak çalışmayı paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Bu öneri kıymetli, değerlendirin…”

Başkan Yıldız da şu ifadeleri kullandı: “Şehir plancısı arkadaşların vereceği karara saygı duyuyorum. Komisyonların aldığı karara saygı duyacağım ve onlara saygı duyacağım. Teknik olarak sorun çözülecek diyorsanız… Bu öneri kıymetlidir, lütfen değerlendirin.”

Başkan Yıldız’dan Cemevleri için ‘statü’ çağrısı

Meclis üyelerinden gelen önerge doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görüş ve talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne "Cemevi Alanı" gösterimi ilave edildiğinden ilçenin sınırları içerisinde yer alan cemevlerinin imar plan değişikliklerinin yapılması ile ilgili İmar Komisyonuna havale edilen konu oy birliği ile meclis gündemine geldi. Önergenin kabulü sonrası söz alan Başkan Yıldız, “Bu konunun oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı memnunum. İlgili mevzuatta, Cemevi alanının ibadethane değil, kültür tesisi olarak yer aldığını gördüğümüz için ise üzgünüm. Bu konuda umarım Cumhurbaşkanlığımızın ilgili statü değişikliği yapar” diye konuştu.

Cami alanı meclis gündeminde!

Harmandalı Mahallesi 25609 ada 1 parselde "Cami Alanı" olarak tahsisli bulunun mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın, bu bölgenin ibadet alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla imar plan çalışmasının yapılması ile ilgili İmar Komisyonuna havale edilen konunun oy çokluğu ile reddedildi.

Önerge hakkında söz alarak Büyükşehir’e yönelik söz alan AK Partili meclis üyesi Sezgin Özgen, “2022 yılından beri Büyükşehir burayı gözlemliyor. Büyükşehir’den gelen görüşte ‘Yazışmalar devam ediyor’ denildi. Aradan 4 yıl geçti, hala yazışma seviyesinde. Biz bu iş neden çözülmüyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

“Bir insanın tırnağı bile kırılsa…”

Alanın 2022 yılından beri gözlemlendiğini ve heyelan riskinin bulunduğunu hatırlatan CHP’li meclis üyesi Alev Koç, “Oradaki herhangi bir tehlike anında bir insanın tırnağı bile kırılsa suçluluk duygusunu üzerimizden atamayız. Bürokratik işlemlerde ‘ret’ kullandığımız bir tabir ama asıl konu buradaki heyelan alanı olmasıyla ilgili kaygı. Burası risksiz, cami alanı olmaya yakışır bir yer olursa seve seve kabul ederiz” dedi.

AK Parti’den 1/1000’lik plan teklifi

AK Partili Kaner de “1/1000 imar planında revizyon istiyoruz. Dolayısıyla Çiğli Belediyesi karar alırsa ertesi gün çalışma başlamayacak, Büyükşehir’e gidecek. Sonra planlama ve askı süresi var. Biz verilen tahsisi kaybetmeyelim. Harmandalı büyük ve dezavantajlı bir bölge. Geçmişten beri kabul ettiğimiz alanların bir kısmı da bu alanda yer alıyor. Bir yeri imarsız ya da plansız hale getirmezsiniz. Büyükşehir gözlemlediğini söylüyor, nereye kadar gözlemleyeceksiniz? Biz 1/1000’lik planda bunu kabul edelim Büyükşehir’e gitsin. Sonra bu alanı tekrar gözden geçirsin. Plansız bir alanda bizim görevimiz plansız alan bırakmamaktır. Büyükşehir ‘Gözlemliyorum’ diyor ama ‘Plan yapmayın yasak’ demiyor. Afet alanı olması için bakanlığa giden bir şey de yok. Bizim de bu süreci başlatmamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Buranın riskli olduğu aşikar”

Büyükşehir’in burada kaymalarla ilgili çalışma yaptığını CHP’li meclis üyesi Düzgün Baytaş ise “İzBB burada kaymalarla ilgili çalışma yaptı. Bunu 3 kış geçtikten sonra değerlendirdi. İzBB’nin burada kayma bölgesi olduğu konusunda çalışma yaptı ve bu bölge şu anda beklemede. Teknik olarak buranın riskli olduğu aşikar olduğu bölgede ‘Bu yerin planını açıyorum’ diye bir şey yok. Plansız bölge ile ilgili bölgesel olarak ilerlersek daha hızlı yol alırız” dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Yıldız, “Sanırım burada İzBB meclis üyelerine bir görev daha düşüyor. Bu konuda Büyükşehir ile temas halinde olursanız tekrar gündemimize alırız” yanıtı verdi.

Avcı: Kaymalar olduğu ifade ediliyor

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Mürşit Avcı, “Artık oraya çöp dökülmüyor. Bazı duyumlarımıza göre Harmandalı çöplüğüne yönelik kayma ve istinat duvarı sıkıntıları olduğunu duyuyoruz. Kazı çalışmaları yapıldı, yollar inanılmaz bozuldu. Bu konuda Büyükşehir yetkililerin kayma alanlarını gözden geçirip tehlike arz eden yerler varsa yeniden yapılmasının iyi olacağı kanaatindeyim. Bazı yerlerde kaymalar ve çukurların arttığına yönelik ifadeler var. EVKA 5 tarafında dik yokuşlar, otobüslerin kaydığı yerler var” dedi.

Avcı’nın açıklamalarına yanıt veren Başkan Yıldız da “Bize kaymalarla ilgili gelen bir duyum yok. Yollarla ilgili çalışmalar başlayacak. Mahalle muhtarımızla görüşüp teyit edelim. Harmandalı hepimizin kanayan yarası. Harmandalı’da çöp istemediğimizi her seferinde dile getiriyoruz. Kapatılıp rekreasyon yapılmasıyla ilgili hem Büyükşehir Belediye Başkanı’na hem il başkanına hem de bazı milletvekillerine taleplerimizi söyledim” diye konuştu.