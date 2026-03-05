Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar Odası, Ramazan ayı dolayısıyla Buca Gölet’te geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Kent protokolünden çok sayıda ismin de katıldığı organizasyonda, oda yönetimi ve üyeler bir araya geldi.

Zafer Koç: Rabbim bizleri helal kazançtan ayırmasın

İftarın ardından kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardan biridir. Esnaf teşkilatı için ramazan ayı dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir mekteptir. Bizler alınterini önemseyen güçlü bir sektörün temsilcileriyiz. İzmir mobilyası bugün emeğin adıdır. Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilen bir İzmir mobilyası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Burada gördüğüm tablo umut vericidir. Yerel ve merkezi güçlerin bu birlikteliğin yanında olacağına yürekten inanıyoruz. Biz ülkemizin ekonomisi için üretiyor ve istihdam sağlıyoruz. Rabbim bizleri helal kazançtan ayırmasın." dedi.

Necdet Heppekcan: Bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getirenleri selamlıyorum

Herkesin ramazan ayını tebrik eden İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan, "Bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getirenleri selamlıyorum. Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı aydır. Bir parça ağacı işleyip sanat eserine dönüştüren ustalarımız emeğin en güzel temsilcisidir. Herkesin ramazanı ayı mübarek olsun." diye konuştu.

Helil Kınay: Edilen duaların kabul olmasını diliyorum

Son olarak, sofrayı ve emeği büyütmek için dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerinin altını çizen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu anlamlı günde herkes bahsetti bu sofrayı ve emeği büyütmek için dayanışmaları büyütmeye devam edeceğiz. Bu emeğin en önde gideni olmaya devam edeceğiz. Ramazan boyunca edilen duaların kabul olmasını diliyorum."