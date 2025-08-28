Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da yasaklı madde imalatçılarına yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda büyük miktarda yasaklı madde ve ham madde ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 847 bin 600 adet yasaklı madde ile 290 kilogram ham madde bulundu.

Zeytinburnu ve Sarıyer’de eş zamanlı baskın

Operasyonun adresleri Zeytinburnu ve Sarıyer oldu. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, ele geçirilen 290 kilogram ham maddenin yaklaşık 5 milyon 800 bin adet yasaklı madde üretimine yetecek kapasitede olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son 3 günde 2,3 milyon yasaklı madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, yalnızca İstanbul’da değil Konya’da da yürütülen operasyonlara dikkat çekti. Son üç gün içinde İstanbul ve Konya’da toplam 2 milyon 350 bin adet yasaklı maddenin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya’dan gençlere uyarı

Yasaklı madde ile mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Gençler, geleceğinizi çalan yasaklı madde ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız.

Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Yasaklı maddeye karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”